LEGO Star Wars – The Skywalker Saga: Frische Details & Eindrücke im aktuellen Dev-Diary

Zum Start in die neue Woche steht ein frisches Entwickler-Tagebuch zu "LEGO Star Wars: The Skywalker Saga" bereit. Dieses Mal versorgen uns die Entwickler von TT Games sowohl mit neuen Eindrücken zur Spielesammlung als auch mit frischen Details aus der Entwicklung.

Mit „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ erscheint in wenigen Wochen der neueste Ableger der beliebten LEGO-Reihe für die Konsolen und den PC.

Wie es der Name der „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ bereits andeutet, wird euch dieses Mal die Möglichkeit geboten, die komplette Geschichte der Skywalker-Familie im Klötzchen-Format nachzuspielen. In Zusammenarbeit mit den englischsprachigen Kollegen von IGN stellten die Macher von TT Games ein frisches Entwickler-Tagebuch bereit, in dem ausführlich auf die Arbeiten an der „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ eingegangen wird. Geboten werden sowohl frische Eindrücke als auch neue Details.

Bestreitet die Missionen in einer selbst gewählten Reihenfolge

Offiziellen Angaben zufolge warten in der „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ nicht weniger als 300 spielbare Charaktere darauf, von euch freigeschaltet und ins Feld geführt zu werden. Des Weiteren wurde bekannt gegeben, dass es euch selbst überlassen ist, in welcher Reihenfolge ihr die verschiedenen Missionen und Abenteuer in Angriff nehmt. Ihr seid also nicht an eine chronologische Reihenfolge der Filme gebunden.

„LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ wird ab dem 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich sein. Neben einer Standard-Ausgabe wird pünktlich zum Release des neuen Klötzchen-Abenteuers eine Deluxe-Edition veröffentlicht.

Neben dem Hauptspiel auf einer Disc warten hier eine „Luke Skywalker mit blauer Milch“-LEGO-Figur und eine Charakter-Collection mit sechs unterschiedlichen Charakter-Paketen. Ausgeliefert wird die Deluxe-Edition in einem passenden Pappschuber.

