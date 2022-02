Unreal Engine 5: Preview verfügbar – der Release nähert sich

Der nächste Entwicklungsschritt der Unreal Engine 5 konnte abgeschlossen werden. Seit heute ist die Preview-Version verfügbar, was auf einen Release in absehbarer Zeit hindeutet. Schon im vergangenen Jahr wurde das Frühjahr 2022 für die Veröffentlichung angegeben. Daran scheint Epic Games weiterhin festzuhalten.

Diverse Verbesserungen enthalten

Nachdem der Early-Access-Build schon im Mai 2021 veröffentlicht wurde, haben die Verantwortlichen in der Zwischenzeit zahlreiche Verbesserungen durchgeführt. Dazu gehört ein neu gestalteter Unreal-Editor, mehr Leistung, ein erweitertes Toolset, verbessertes Path Tracing und vieles mehr. Interessierte Entwickler sollen dazu angeregt werden, die Engine zu testen und entdeckte Fehler zu melden.

Es befinden sich schon zahlreiche Spiele in der Entwicklung, bei der die Unreal Engine 5 zum Einsatz kommen soll. Einzelne Stellenanzeigen deuteten an, dass bei „Mass Effect 5“, „BioShock 4“ und „Ace Combat 8“ auf die innovative Spiel-Engine gesetzt wird. Auch „Black Myth Wukong“ und „Echoes of the End“ verwenden die UE5. Sobald die Engine verfügbar ist, wird Epic Games beim hauseigenen Battle Royale-Shooter „Fortnite“ einen Wechsel vollziehen.

Wozu die neue Engine imstande ist, hat im vergangenen Dezember die Tech-Demo „The Matrix Awakens“ eindrucksvoll bewiesen Das Video von den Game Awards 2021 lieferte euch einen ausführlichen Einblick. Den später veröffentlichten Fakten konnten wir entnehmen, dass unter anderem 35.000 MetaHuman-Fußgänger und 7000 Gebäude dargestellt wurden. Später zeigte sich der zuständige Chief Technology Officer überzeugt, dass der zu sehende Detailgrad in Zukunft erreicht werden kann.

Weitere Meldungen zur Unreal Engine 5:

Die Preview der Unreal Engine 5 kann jetzt über den Epic Games Launcher heruntergeladen werden.

Quelle: Unreal Engine

Weitere Meldungen zu Unreal Engine 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren