Mittlerweile sind seit der offiziellen Veröffentlichung von „Assassin’s Creed Valhalla“ im November 2020 rund eineinviertel Jahre ins Land gezogen.

Wer „Assassin’s Creed Valhalla“ bisher nicht sein Eigen nennen sollte, das Action-Rollenspiel aber gerne nachholen möchte, bekommt heute die Möglichkeit geboten, vor dem Kauf einen ausführlichen Blick auf den Titel zu werfen. So startet auf allen Plattformen, für die „Assassin’s Creed Valhalla“ erhältlich ist, eine kostenlose Trial, in deren Rahmen das komplette Spiel in Augenschein genommen werden kann. Die Trial wird bis Montag, den 28. Februar 2022 um 14 Uhr unserer Zeit zur Verfügung stehen.

Wie Ubisoft kürzlich bekannt gab, entwickelte sich „Assassin’s Creed Valhalla“ in den vergangenen Monaten zu einem beeindruckenden kommerziellen Erfolg und generiete Umsätze in Höhe von mehr als eine Milliarde US-Dollar. Und das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange dürfte mit diesem Erfolg noch lange nicht erreicht sein. Schließlich erscheint im kommenden Monat mit „Die Zeichen Ragnaröks“ nicht weniger als die bisher umfangreichste Erweiterung der Seriengeschichte.

„Assassin’s Creed: Valhalla – Die Zeichen Ragnaröks ist das ehrgeizigste Erweiterungspaket in der Geschichte der Serie: Diesmal muss Aivor das Schicksal Odins, den Krieg des Nordens und das Schicksal des Gottes der Weisheit persönlich erleben“, so die offizielle Beschreibung des Add-ons. „Entfessele neue göttliche Kräfte und begib dich auf eine erbitterte Mission in einer atemberaubenden Welt. Schließe eine legendäre Wikingersaga ab und rette deinen Sohn, während der Untergang der Götter droht.“

„Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

Time to dive back! 🔥 Check out our first roadmap of 2022 for Assassin’s Creed Valhalla 👀

Come March 10th, undertake a perilous journey to Svartalfheim alongside Odin when Dawn of Ragnarök releases 🏔️ #AssassinsCreed pic.twitter.com/Zk8kW5bATS

— Assassin’s Creed (@assassinscreed) February 18, 2022