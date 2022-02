Pokémon Legenden Arceus: Neues Inhaltsupdate „Ein neuer Tag in Hisui“ veröffentlicht

Im vergangenen Monat erschien mit „Pokémon Legenden: Arceus“ das neueste Spiel in der beliebten Rollenspielreihe. Nintendo Switch-Spieler bekamen ein für die Reihe ungewöhnlich offenes Spiel geboten, in dem sie den ersten Pokédex der Hisui-Region zusammenstellen mussten. Und der neue spielerische Ansatz konnte sowohl Kritiker als auch Spieler größtenteils überzeugen.

Neue Missionen und Herausforderungen

Am gestrigen Pokémon Day haben die zuständigen Entwickler von GameFreak auch ein kostenloses Inhaltsupdate für „Pokémon Legenden: Arceus“ veröffentlicht. Unter dem Namen „Ein neuer Tag in Hisui“ erhalten die Trainer neue Nachforschungen zu Massenaufläufen. Des Weiteren kann man gegen legendäre Pokémon und Wächter kämpfen und sich so neuen Herausforderungen stellen. Neue Trainerkämpfe stehen in dem Dojo ebenfalls zur Verfügung.

Allerdings muss man zumindest einmal den Abspann von „Pokémon Legenden: Arceus“ gesehen haben, damit die neuen Herausforderungen im Spiel auftauchen. Somit muss man nicht befürchten, dass man plötzlich in die massiven Kämpfe läuft, obwohl man noch nicht bereit dafür ist.

Darüber hinaus können sich alle Spieler bis zum 31. März 2022 einige Zusatzgegenstände sichern. Unter der Option „Geheimgeschenk“ kann man sich mit dem Passwort ARCEUSADVENTURE 30 Hyperbällem 30 Tonnenbälle und 30 Düsenbälle ins Inventar holen.

Außerdem hat The Pokémon Company mitgeteilt, dass auch die Produktion einer Online-Zeichentrickserie zu der Hisui-Region begonnen hat. Mit einer eigenständigen Handlung sollen die Fans des Spiels im Laufe des Jahres an den Bildschirm gefesselt werden. Weitere Details sind diesbezüglich noch nicht bekannt.

Ein entsprechender Trailer gewährt einen Blick auf die neuen Inhalte von „Pokémon Legenden: Arceus“:

