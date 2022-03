Gran Turismo 7: Autos, Strecken und mehr – diese Post-Launch-Inhalte sind geplant

Am morgigen Freitag kommt die Rennsimulation "Gran Turismo 7" in den Handel. Bereits einen Tag vor dem Release gab Polyphony Digital bekannt, welche Inhalte für die Zukunft geplant sind.

Nur noch einmal schlafen, dann ist der siebte Hauptableger der „Gran Turismo“-Reihe im Handel verfügbar. Zur Veröffentlichung bekommen die Spieler reichlich Inhalte geboten: Über 420 Fahrzeuge, 34 Schauplätze und etwa 90 Strecken-Variationen sorgen für einen hohen Umfang. Damit ihr wirklich langfristig beschäftigt seid, werden mit der Zeit aber noch einige Inhalte dazustoßen. Einen groben Ausblick darauf liefert jetzt der Entwickler Polyphony Digital mittels eines kurzen Blogposts.

Inhalte, Features und Verbesserungen

Zu den neuen Inhalten gehören neben Autos und Rennstrecken neue Events, Missionsrennen, Motorenteile und Rallye-Songs. Des Weiteren sind neue Lobby-Funktionen und weitere Zeitrennen für den „Sport“-Modus geplant. Auch ein paar Verbesserungen werden kommen, die sich auf den Straf-Algorithmus und die allgemeine Qualität der Online-Rennen beziehen.

Mit „Gran Turismo 7“ erwartet Fans von Rennspielen ein wahrhaftes Highlight. Das zeigt ein Blick auf die internationalen Testwertungen: Nach inzwischen 85 abgegebenen Rezensionen kann die Rennsimulation einen Metascore von 88 Punkten vorweisen. Gelobt wird vor allem das überzeugende Fahrerlebnis, der hohe Umfang und die motivierende Progression. In unserem hauseigenen Testbericht schreibt Olaf in seinem Schlusssatz: „Mit „Gran Turismo 7“ findet die Serie wieder zurück in die Spur und lockt Auto-Freunde ans virtuelle Lenkrad.“

Weitere Inhalte zu „Gran Turismo 7“:

„Gran Turismo 7“ erscheint am morgigen Freitag für PS5 und PS4. Im PlayStation Store bekommt ihr die digitale Version für 79,99 Euro. Für die physische Standard-Edition bezahlt ihr wiederum 64,99 Euro (PS4) oder 74,99 Euro (PS5). Auch eine Digital Deluxe Edition ist verfügbar, für die 99,99 Euro verlangt werden. Neben dem Hauptspiel erhaltet ihr 1.500.000 Credits, einen exklusiven Toyota GR Yaris, 30 PSN-Avatare und den offiziellen Soundtrack.

