Gran Turismo 7: Trophäen aufgelistet – Platin, Gold, Silber und Bronze in der Übersicht

Mit „Gran Turismo 7“ erscheint am Freitag eines der am meisten erwarteten Rennspiele der letzten Jahre. Polyphony Digital versprach in den vergangenen Monaten einen ordentlichen Umfang. Ebenfalls recht umfangreich ist die Trophäenliste, die inzwischen im Netz auftauchte.

Aufgelistet ist an erster Stelle die Platin-Trophäe. Doch es wird keine Spazierfahrt bis zum Ziel. Kenner der „Gran Turismo“-Reihe wissen, dass die eine oder andere Herausforderung durchaus Übung und etliche Versuche benötigt, was in der Regel mit niederrangigen Trophäen belohnt wird. Doch um die Platin-Trophäe absahnen zu können, müsst ihr alle anderen Trophäen verdienen und somit auch Gold in allen Lizenzen erfahren.

Wie üblich gibt es Trophäen für schnelles Fahren, mit 200mph (322km/h), 500km/h und 600km/h, wobei in der letzten Stufe ein Dodge Tomahawk und die Special Stage Route X benötigt werden.

Hinzukommen verschiedene Entfernungsmeilensteine, darunter die Länge der Route 66, die ihr im Rennspiel auf den verschiedenen Strecken hinter euch lassen müsst. Drei Fotoherausforderungen kehren zurück und es gibt Trophäen für den Kauf verschiedener Autos – einschließlich des gleichen Autos zum zehnten Mal.

Ebenfalls ist es notwendig, in „Gran Turismo 7“ eine Menge Zeit mit dem Multiplayer-Modus zu verbringen sowie Fahrzeuge zu tunen, was allerdings die meisten Spieler ohnehin vorhaben dürften. Nachfolgend könnt ihr euch durch die Trophäen von „Gran Turismo 7“ wühlen:

Gran Turismo 7 Trophäen

Platin

Alle Gran Turismo 7-Trophäen freischalten

Gold

Gold in allen Lizenzen

Silber

15 Strecken (alle Sektoren) in der Circuit Experience beenden

13.191 km (Streckennetz deutscher Autobahnen) im Online-Modus fahren

Eine Geschwindigkeit von 600km/h erreichen

Drei legendäre Rennwagen erwerben, die einst dazu bestimmt waren, 24-Stunden-Rennen zu gewinnen.

Bronze

10 Mal einen Turbo oder Kompressor kaufen

Tuningteile kaufen und ausrüsten

10 Rennen auf verschiedenen Strecken gewinnen

Mit einem Vorsprung von 10 Sekunden oder mehr in einem Rennen von mindestens zwei Runden gewinnen

Ein Rennen mit einem Vorsprung von 0,5 Sekunden oder weniger gewinnen

Fünf Strecken (alle Sektoren) in der Rundkurs-Erfahrung absolvieren

Ein Rennen ohne Kollisionen auf der Strecke beenden

5.810 km online fahren

10 Rennen auf unbefestigten Strecken gewinnen

Eine Runde auf der Tsukuba-Rennstrecke in weniger als einer Minute fahren

Länge eines kompletten 24-Stunden-Rennens von Le Mans (2.209,538 km) fahren

Länge des Angeles Crest Highway (106km) fahren

Die Länge der Route 66 (3.945km) fahren

Einen Boxenstopp während eines Rennens, bei dem der Benzinverbrauch eine Rolle spielt, machen und den Tank füllen

10 Mal das gleiche Auto kaufen

Ein Formelauto fahren

Alle Lizenzen erwerben

Einen Pickup-Truck kaufen

50 Rennen im Sport-Modus beenden

Geschwindigkeit von 322km/h erreichen

Elektroauto kaufen

Ein Auto bei einem Legend Cars-Händler kaufen

Erstmals das Menü öffnen

Aerodynamische Teile kaufen und einbauen

Den Audi R18 TDI (Audi Sport Team Joest) auf dem Circuit de la Sarthe fotografieren

Ein Scapes-Foto von einem BMW Gr.3 auf dem Nürburgring machen

50 Autos in der Garage abspeichern

In einer Runde fünf oder mehr Positionen nach vorne gefahren

Einen Boxenstopp während eines Rennens machen und die Reifen wechseln

Ein Rennen ohne jegliche Unterstützung meistern

100 Autos in der Garage ansammeln

Zehnmal auf dem Podium landen

Regen-Lizenz erwerben

804,672km auf ovalen Strecken fahren

In einem Rennen mit hohem Benzinverbrauch den Sprit ausgehen lassen

Safety Car kaufen

10.000 Punkte in Drift Trials verdienen

100 Fotos in Scapes oder Rennfotos machen

Eine Geschwindigkeit von 500km/h erreichen

Ein Rennen im Sportmodus beenden

Ein Auto 10 Mal waschen

Das erste Autosammelmenü abschließen

Eine Strecke (alle Sektoren) in der Circuit Experience beenden

An allen 100 Zeitfahren teilnehmen

Die Karosseriesteifigkeit eures Autos um das 10-fache steigern

Eine breite Karosserie montieren

10 Sätze Räder kaufen

Wie ihr seht, habt ihr nach dem Launch von „Gran Turismo 7“ eine Menge zu tun, wobei euch das im vergangenen Jahr angekündigte Fanatec Gran Turismo DD Pro helfen könnte.

„Gran Turismo 7“ wird am 4. März 2022 für PS5 und PS4 auf den Markt gebracht. Falls ihr im Vorfeld mehr über das Rennspiel erfahren möchtet, dann werdet ihr in unserer News-Übersicht zu „Gran Turismo 7“ fündig. Diskutieren könnt ihr das Rennspiel ebenfalls im „Gran Turismo“-Forum.

