Call of Duty Black Ops Cold War: Erhält überraschend neue Inhalte – Karte, Waffe und mehr

Die durchschnittliche Lebenszeit eines „Call of Duty“-Teils beträgt meist ein Jahr. Nur selten lassen sich die Entwickler dazu hinreißen, auch über das Jahr hinaus noch weitere Inhalte zu erschaffen und zu veröffentlichen, Deshalb ist es überraschend, dass Treyarch im Laufe des heutigen Tages neue Inhalte für das 2020er „Call of Duty: Black Ops Cold War“ bereitstellt.

Unter anderem können sich die Spieler über die Rückkehr einer klassischen Karte freuen. Mit „WMD“ kommt ein Klassiker aus „Call of Duty: Black Ops“ wieder ins Spiel, wobei man einmal mehr eine verschneite Fabrik erwarten kann. Darüber hinaus wird mit dem Vargo 52 ein neues Sturmgewehr eingeführt, das man im Multiplayer und im Zombies-Modus nutzen kann.

Den Abschluss macht wiederum das „Tracer Pack: Ferro Fury Reactive Mastercraft Bundle“, das man sich im Ingame-Store für eine noch nicht genannte Menge an COD Points kaufen kann. Es umfasst den „Ferrofluid“-Bauplan für das Sturmgewehr, den „Viscosideath“-Bauplan für das leichte Maschinengewehr, den „Liquid Metal“-Bauplan für die Maschinenpistole, den „Bullet Magnet“-Talisman, die animierte Calling Card „Cranial Magnetism“, den „Ferro-Charlie“-Sticker, das „Spiked“-Fadenkreuz und die Geste „Fluid Manipulation“.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Informationen zu den neuen Inhalten kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

Surprise! We’ve got new content dropping tomorrow in #BlackOpsColdWar:

• WMD Multiplayer map (Black Ops 1 remaster)

• Vargo 52 Assault Rifle in MP & Zombies

• Tracer Pack: Ferro Fury Reactive Mastercraft Bundle

Details at the @CallofDuty Blog: https://t.co/Kl3idBujDw pic.twitter.com/N92feRp4XT

— Treyarch Studios (@Treyarch) March 3, 2022