Curious Expedition 2: Der Termin des Roguelikes steht fest – Neuer Trailer

Nachdem Thunderful und Maschinen-Mensch bereits im letzten Jahr eine PlayStation 4- sowie Xbox One-Umsetzung von „Curious Expedition 2“ angekündigt hatten, haben sie endlich auch einen offiziellen Erscheinungstermin mitgeteilt. Ab dem 17. März 2022 wird das Abenteuer auch auf den genannten Konsolen erhältlich sein.

Auch neue Inhalte werden erhältlich sein

Am selben Tag wird auch ein DLC-Inhalt namens „Highlands of Avalon“ auf allen Konsolen erscheinen, der einen neuen Inseltyp, eine neue Mechanik zum Reisen über Hügel und durch Täler, einen neuen Stamm (die Pikten), acht neue rekrutierbare Charaktere, neue Ausrüstungsgegenstände, neue Gegner und mehr ins Spiel bringen wird.

Doch was erwartet euch in „Curious Expedition 2“? Im Jahr 1889 wird man mysteriöse Inseln auf dem Atlantik untersuchen. Die Expeditionen der Entdecker-Clubs sollen versteckte Schätze auf diesen Inseln bergen und zur Pariser Weltausstellung bringen. Prozedural generierte Welten in unterschiedlichen Biomen, neue Kombinationen aus Gefahren, Schätzen und Ereignissen und ein prozedurales Storytelling sollen die Spieler bei Laune halten.

Aufgrund der eigenen Entscheidungen kann man mit Begleitern Beziehungen eingehen, wobei sich Loyalitäten verändern könnten. Auch Wahnsinn sollte stets in Betracht gezogen werden.

Die Verantwortlichen haben auch einen neuen Trailer bereitgestellt, damit man noch einmal einen Eindruck von „Curious Expedition 2“ erhält:

