Disciples Liberation: Paths to Madness-DLC mit Termin & Trailer angekündigt

Mit "Paths to Madness" wurde ein neuer DLC zum Fantasy-Rollenspiel "Disciples: Liberation" vorgestellt. Die Mini-Erweiterung erscheint noch diesen Monat und zeigt sich passend zur Ankündigung in einem ersten Trailer.

Wie der Publisher Kalypso Media und die Entwickler der Frima Studios bekannt gaben, steht der nächste DLC zum Fantasy-Rollenspiel „Disciples: Liberation“ bereits in den Startlöchern.

Die Mini-Erweiterung wird unter dem Namen „Paths to Madness“ ins Rennen geschickt und ab dem 24. März 2022 für den PC, die PlayStation-Systeme sowie die Xbox-Konsolen erhältlich sein. Während sie sich bemüht, die Menschen von Nevendaar zu befreien, wird Avyanna auf ihrer Reise neue dunkle Geheimnisse, mysteriöse Kreaturen und verlorene Schätze entdecken. Ihr erkundet im neuen DLC geheimnisvolle Orte von Nevendaar und trefft dort auf mächtige Feinde, die im besten Fall zu Verbündeten werden.

Acht neue Geschichten und mehr

Zu den weiteren Inhalten des „Paths to Madness“-DLCs gehören acht neue Geschichten sowie vier exklusive Dungeons, in denen anspruchsvolle Gegner wie wertvolle Belohnungen gleichermaßen auf euch warten. Zu den neuen Dungeons gehören das Labor eines verrückten Nekromanten, eine Schmiede, die sich als geheime Werkstatt des Schleiers entpuppt, ein Ort voller geheimer Magie in einer dämonischen Festung und ein heiliger Hain der Elfenallianz, versteckt zwischen den Berggipfeln.

Weitere Meldungen zu Disciples: Liberation:

Zu den Besonderheiten des DLCs gehört laut Entwicklerangaben die Tatsache, dass ihr selbst entscheiden könnt, wann ihr auf die neuen Inhalte zugreift. So passen sich die Herausforderungen und die Stärke der Gegner an euren Spielfortschritt an. Anbei der erste Trailer zu „Paths to Madness“, der im Zuge der offiziellen Ankündigung veröffentlicht wurde.

Weitere Meldungen zu Disciples: Liberation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren