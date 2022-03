MLB The Show 22: Crossplay und weitere Features im neuen Trailer thematisiert

Anfang April wird die Baseball-Simulation "MLB The Show 22" auch hierzulande erscheinen. Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten die Entwickler der Sony San Diego Studios einen neuen Trailer bereit, in dem Features wie das Crossplay in den Mittelpunkt rücken.

In wenigen Wochen geht die vor allem in den USA ungemein erfolgreiche Baseball-Simulations-Serie aus dem Hause Sony San Diego mit „MLB The Show 22“ in ihre nächste Runde.

Zu den Besonderheiten des diesjährigen Ablegers gehört die Tatsache, dass erstmals auch Nintendos Switch mit einer entsprechenden Umsetzung bedacht wird. Dank der Unterstützung der Crossplay-Funktion können Spieler und Spielerinnen von „MLB The Show 22“ auf allen Plattformen gegeneinander antreten. Ebenfalls mit von der Partie ist die Cross-Save-Funktion, mit der es euch ermöglicht wird, eure Fortschritte auf allen Systemen, für die ihr die Baseball-Simulation euer Eigen nennt, abzufrufen.

Kurz vor dem Release von „MLB The Show 22“ wurde ein neuer Trailer ins Rennen geschickt, der sich um Features wie die Crossplay-Unterstützung drehen.

Erneut ohne native 4K-Unterstützung

„MLB The Show 22“ wird am 5. April 2022 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch veröffentlicht. Wie sich den offiziellen Produkteinträgen im PlayStation Store beziehungsweise im Xbox Store kürzlich entnehmen ließ, muss auf den Konsolen der aktuellen Generation auch in diesem Jahr auf die Unterstützung einer nativen 4K-Auflösung verzichtet werden.

Um eine Darstellung in flüssigen 60 Bildern die Sekunde bieten zu können, wird stattdessen erneut auf eine dynamische 4K-Auflösung gesetzt. „Jeder Pitch. Jeder Treffer. Jeder Sieg“, so die offizielle Beschreibung der Baseball-Simulation. „Egal, ob Sie ein aufstrebender Neuling oder ein Veteran des Diamanten sind, es gibt jetzt mehr Möglichkeiten als je zuvor, Ihr Vermächtnis zu schaffen und aufzubauen. Nehmen Sie Ihren Platz unter den Legenden des Baseballs ein. Das ist mehr als nur ein Spiel – das ist The Show“.

