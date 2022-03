Battlefield 2042: DICE nimmt Änderungen an Portal vor

Als der Multiplayer-Shooter „Battlefield 2042“ im vergangenen November für die Konsolen und den PC erschien, musste sich das verantwortliche Entwicklerstudio DICE eine Menge Kritik anhören. Fehlende Funktionen, uninspirierte Karten, nicht ausbalancierte Charakterklassen und vieles weitere sorgte bei den Spielern für Unmut. Allerdings war es das neue „Battlefield Portal“, das einiges an Wohlwollen einheimsen konnte.

Verschiedene Spielmodi auf Karten alter Ableger wie „Battlefield: Bad Company 2“, „Battlefield 3“ und „Battlefield 1942“ sorgten für Begeisterung, zumal auch das klassische Klassensystem integriert wurde. Und mit der Zeit kamen auch weitere von DICE erstellte Erfahrungen hinzu, die den Spielern mehr Möglichkeiten bieten sollten.

Nun haben die Entwickler mitgeteilt, dass man eine Änderung bei den vorgestellten Modi von „Battlefield Portal“ vornehmen wird. Demnach werden ab dem morgigen Donnerstag, den 24. März 2022 lediglich drei statt der bislang fünf Spielmodi in den Fokus gestellt. Dafür wird man jedoch häufiger eine Auffrischung vornehmen und die Modi durchwechseln. Fortan soll der Refresh zweimal die Woche erfolgen ─ jeden Montag und Donnerstag. Den Anfang werden „2042 TDM“, „1942 vs 2042-Eroberung“ und „Rush Hardcore“ machen.

Weitere Meldungen zu Battlefield 2042:

DICE möchte sicherstellen, dass die vorgestellten Spielmodi mehr im Mittelpunkt stehen, indem man die Anzahl reduziert. Des Weiteren führt man die Friday Night Battlefield-Erfahrung ein, die den Spielern jeden Freitag für 24 Stunden ein neues Portal-Spielerlebnis bieten soll. Dementsprechend kann man gespannt sein, was die Entwickler in nächster Zeit anbieten.

Die erste Saison von „Battlefield 2042“, die unter anderem neue Karten mit sich bringen soll, wird noch einige Zeit auf sich warten lassen. Laut dem aktuellen Plan sollen die neuen Inhalte frühestens im Sommer veröffentlicht werden. Einen konkreten Erscheinungstermin nannte man bisher noch nicht. Sobald entsprechende Details mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

On Thursday, March 24, we’re changing how we’re rotating Featured Experiences within #BattlefieldPortal

Here’s a 🧵on what’s changing 👀 pic.twitter.com/6PHL0OmYmc

— Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) March 22, 2022