Elden Ring: Update 1.03.2 für PS4 und PS5 samt Changelog – Wartungsarbeiten verlängert

Update: Bandai Namco und From Software weisen darauf hin, dass die zugrundeliegenden Wartungsarbeiten auf PlayStation und Steam verlängert wurden.

„Die Serverwartung für PlayStation/Steam wird verlängert. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ihr werdet in diesem Thread benachrichtigt, wenn die Wartung endet. Wir danken euch für eure Geduld“, so die Unternehmen am Vormittag.

Ursprüngliche Meldung: Bandai Namco und From Software präsentieren für „Elden Ring“ ein neues Update, mit dem das Rollenspiel auf die Version 1.03.2 angehoben wird.

Was sich damit ändert, verrät der ebenfalls bereitgestellte Changelog. Das neue Update widmet sich vorrangig der Fehlerbehebung und steht für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC (Steam) zum Download bereit.

Update 1.03.2 behebt mehrere Fehler

Mit dem neuen Patch geht es unter anderem einem Fehler an den Kragen, der Spielern im Multiplayermodus die Möglichkeit gab, andere Spieler zu falschen Kartenkoordinaten zu befördern. Weitere Einzelheiten könnt ihr nachfolgend in Augenschein nehmen.

Die wichtigsten Elemente des neuesten Updates

Beseitigung eines Fehlers, der Spieler manchmal daran hinderte, in der Questlinie von NPC Nepheli Loux voranzukommen

Beseitigung eines Fehlers, der dazu führte, dass der spielbare Charakter starb, wenn er versuchte, von einer Stelle in der Nähe des Bestial Sanctum abzusteigen

Beseitigt einen Fehler, der verhinderte, dass Ash of War: Endure wirksam wurde

Beseitigung eines Fehlers im Mehrspielermodus, der es Spielern ermöglichte, andere Spieler zu falschen Kartenkoordinaten zu teleportieren

Bandai Namco und From Software weisen darauf hin, dass die Versionsnummer des Updates 1.03.2 in der unteren rechten Ecke des Titelbildschirms angezeigt wird und entsprechend kontrolliert werden kann.

Mit der Verbesserung von „Elden Ring“ ist auch nach der Veröffentlichung des neuen Updates längst nicht Schluss: „Wir werden auch in Zukunft weitere Verbesserungs-Updates bereitstellen, damit ihr Elden Ring noch besser genießen könnt.“

„Elden Ring“ wurde kürzlich weltweit für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und PC veröffentlicht. Unsern Test zum neuen Blockbuster von From Software könnt ihr euch hier durchlesen. Die Guides zu „Elden Ring“ findet ihr wiederum in unserer Tipps-Übersicht.

