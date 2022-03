Gran Turismo 7: Update 1.09 zum Download – Changelog

Für "Gran Turismo 7" wurde das Update 1.09 veröffentlicht. Was sich damit ändert, verrät der Changelog. Vorrangig ging es Fehlern an den Kragen. Neue Features kommen mit weiteren Updates.

„Gran Turismo 7“ soll in den kommenden Wochen in mehreren Bereichen überarbeitet werden. Ziel sei es, die Ingame-Struktur so zu verändern, dass Spieler schneller an Credits kommen, mit denen sie die kostspieligen Autos kaufen können.

Ebenfalls kommen neue Features hinzu, darunter die Langstreckenrennen mit bis zu 24 Stunden Fahrzeit und die Möglichkeit, Autos wieder zu verkaufen. Eine Auflistung der geplanten Änderungen findet ihr in dieser Meldung.

Changelog zum GT7-Update 1.09

In der neusten Ankündigung wurden zudem kleinere Updates erwähnt, die kontinuierlich veröffentlicht werden sollen. Ein solcher Patch, der „Gran Turismo 7“ auf die Version 1.09 anhebt, wurde schon heute zum Download bereitgestellt. Was sich damit ändert, verrät der folgende Changelog. Vorrangig ging es Fehlern an den Kragen.

Daytona International Speedway

Ein Problem wurde behoben, durch das auf den Strecken Tri-Oval und Straßenkurs ein plötzliches Abbiegen in die Boxengasse dazu führt, dass die Boxenstopp-Sequenz übersprungen wird und sich das Fahrzeug direkt zur Ausfahrt bewegt.

Sport & Lobby

Ein sehr seltenes Problem wurde behoben, durch das es in einem Online-Rennen oder in der Lobby nach der Teilnahme an der Rennveranstaltung zu einem Anwendungsfehler kommt.

Meine Seite

Ein Problem wurde behoben, durch das die Statistikwerte von „Fehlerfreie Rennen“, „Schnellste Runden“, „Pole Positions“ und „Siege“ in der Kategorie „Sport“ im Profil-Bereich nicht richtig angezeigt werden.

Ein Problem wurde behoben, durch das der Wert in der „Rennen“-Statistik in der Kategorie „Sport“ im Profil-Bereich doppelt so hoch angezeigt wird.

Sonstiges

Ein seltenes Problem wurde behoben, durch das der Spielfortschritt zurückgesetzt wird, wenn das Spiel mit einer instabilen Internetverbindung gestartet wird.

Das recht gut bewertete „Gran Turismo 7“ kam in der vergangenen Woche mehrfach in die Kritik. Zunächst sorgte das Update 1.07 dafür, dass die Ausschüttung der Credits in einigen Bereichen reduziert wurde, was bei den wenigsten Spielern auf Verständnis stieß.

Zwar herrscht beim normalen Gameplay und beim Fortschritt in der Kampagne kein Geldmangel. Doch um die legendären Autos, die oft eine zweitstellige Millionensumme kosten, kaufen zu könne, ist es notwendig, die Rennen immer und immer wieder zu wiederholen. Besserungen sollen kommen, wie der anfangs erwähnte Artikel offenbart.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7:

Ein weiterer Punkt, der in der vergangenen Woche für Frustration sorgte, ist die Onlinepflicht. „Gran Turismo 7“ setzt eine dauerhafte Verbindung mit den Servern voraus. Ist diese nicht gegeben, steht lediglich ein Offline-Modus zur Verfügung, der im Funktionsumfang deutlich limitiert ist.

Dass eine solche Onlinepflicht die Spieler aktiv daran hindern kann, „Gran Turismo 7“ zu nutzen, zeigten die mehr als 24 Stunden dauernden Wartungsarbeiten in der vergangenen Woche. Allerdings gewährt euch Polyphony Digital 1 Million Credits als einmalige Widergutmachung.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren