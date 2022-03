Capcom: Grundgehälter der Mitarbeiter werden um 30 Prozent erhöht

Capcom möchte die Grundgehälter der japanischen Mitarbeiter deutlich erhöhen. Es ist ein Ergebnis der anhaltenden Umsatz- und Gewinn-Zuwächse. Auch an anderen Stellen sollen die Arbeitsbedingungen verbessert werden.

Capcom kann seit Jahren wachsende Einnahmen verbuchen, was nicht zuletzt den Mitarbeitern zugute kommen soll. In diesem Zusammenhang möchte der Entwickler und Publisher die Gehälter der japanischen Mitarbeiter erhöhen, was ein Teil umfassenderer Änderungen im Personalwesen ist.

Mit Beginn des neuen Geschäftsjahres am 1. April 2022 sollen die durchschnittlichen Grundgehälter der Mitarbeiter in Japan um durchschnittlich 30 Prozent angehoben werden. Ebenfalls wird ein neues Bonussystem eingeführt, das stärker an die Geschäftsentwicklung des Unternehmens gekoppelt ist.

Bessere Kommunikation zwischen Management und Mitarbeitern

Capcoms Ankündigung lässt sich ebenfalls entnehmen, dass das Unternehmen die Systeme zur Leistungsbeurteilung und Schulung der Mitarbeiter weiter ausbauen möchte. Behilflich sei dabei eine Struktur, mit der die Kommunikation zwischen Management und Mitarbeitern erleichtert werden soll und das von einem Chief HR Officer geleitet wird.

„Angetrieben von seiner Philosophie, ein Schöpfer von Unterhaltungskultur zu sein, die eure Sinne anregt, wird Capcom daran arbeiten, die Probleme anzugehen, mit denen unsere Gesellschaft konfrontiert ist, während es gleichzeitig seinen Unternehmenswert verbessern und eine vertrauensvolle Beziehung zu Mitarbeitern und Interessengruppen aufbauen will“, so das Unternehmen.

Der „Resident Evil“- und „Monster Hunter“-Publisher wird die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 im Mai bekanntgeben. Es wird erwartet, dass das Unternehmen das neunte Jahr in Folge ein Wachstum des Betriebsergebnisses und das fünfte Jahr in Folge einen Rekordgewinn vermelden kann.

Im Geschäftsbericht für die im Dezember 2021 abgeschlossenen neun Monate meldete Capcom den höchsten Nettoumsatz und die höchsten Werte aller Gewinnposten für das Ende eines dritten Quartals innerhalb der Geschichte des Unternehmens.

„Resident Evil Village“ wurde bisher mehr als 5,7 Millionen Mal verkauft, während „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ auf mehr als 1,4 Millionen verkaufte Einheiten kommt.

Weitere Neuveröffentlichungen dürften allerdings nicht schaden: Mit einem Anteil von 70 Prozent an den Gesamtverkäufen wurden die Verkäufe des Unternehmens im Neunmonatszeitraum überwiegend von älteren Spielen der „Resident Evil“- und „Monster Hunter“-Reihe getragen.

