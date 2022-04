Minecraft: Vorerst kein Ray-Tracing für PS5 & Xbox Series X/S

Auch Jahre nach dem offiziellen Release wird „Minecraft“ von den verantwortlichen Entwicklern von Mojang weiter mit Inhalten, Updates und neuen Features unterstützt.

Für Gesprächsstoff sorgte in den vergangenen Tagen die Tatsache, dass im „Xbox Insider“-Programm eine Version des Dauerbrenners auftauchte, die mit einer Unterstützung der Ray-Tracing-Technologie versehen wurde. Schnell kam natürlich das Gerücht auf, dass wir es hier mit einem Testlauf zu tun haben könnten, an dessen Ende eine Ray-Tracing-Unterstützung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S steht.

Um den aktuellen Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen, waren die Entwickler von Mojang bereits für eine offizielle Stellungnahme zu haben und klärten die Sachlage auf.

„Der vorherige Minecraft-Vorschau-Build, der Xbox-Insidern zur Verfügung stand, enthielt versehentlich einen Prototyp-Code für die Raytracing-Unterstützung auf Xbox-Konsolen. Dieser frühe Prototypcode wurde aus der Vorschau entfernt und signalisiert keine Pläne für die nahe Zukunft, Ray-Tracing-Unterstützung auf Konsolen zu bringen“, führten die Verantwortlichen von Mojang aus.

Da in der offiziellen Stellungnahme lediglich von der „nahen Zukunft“ die Rede ist, bleibt natürlich abzuwarten, ob das besagte Feature nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte. Vorerst wird die „Minecraft“-Community auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S jedoch auf eine Ray-Tracing-Unterstützung verzichten müssen.

The previous Minecraft Preview build available to Xbox Insiders inadvertently included prototype code for raytracing support on Xbox consoles. This early prototype code has been removed from Preview and doesn’t signal near future plans to bring raytracing support to consoles.

