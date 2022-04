Red Dead Redemption 2: Spieler erlebt seltenen Meteorschauer

Rockstar hat „Red Dead Redemption 2“ zwar schon im Jahr 2018 veröffentlicht, aber anscheinend hat der Titel noch einige Geheimnisse zu bieten. Das Abenteuerspiel um den harten Cowboy Arthur Morgan konnte viele Spieler wegen seinem Realismus begeistern. Ein Nutzer hat seinen Mitspielern im RDR-Subreddit nun ein weiteres Beispiel dafür gezeigt und für Begeisterung gesorgt. In „Red Dead Redemption 2“ gibt es tatsächlich seltene Meteorschauer.

Spieler lieben kosmisches Phänomen

In dem Reddit-Beitrag schreibt der Spieler, dass er nun zum allerersten Mal einen Meteorschauer im Spiel erlebt hat. In dem dazugehörigen Video steht Arthur Morgan mit seinem Pferd bei Nacht an einem heimeligen Lagerfeuer, während über ihm die Kometen über den dunklen Himmel sausen.

Doch nicht nur der Ersteller des Beitrags ist von der Entdeckung begeistert, sondern auch einige Leser des Subreddits. Viele Nutzer schreiben, dass sie noch nie einen Meteorschauer im Spiel erlebt haben oder gar wussten, dass die Entwickler so etwas eingebaut haben. Ein Spieler schreibt, er hätte bereits über 500 Stunden in „Red Dead Redemption 2“ gesteckt und hat dieses Phänomen noch nicht erleben können.

Andere Spieler geben Tipps, wie man diese Häufung von Sternschnuppen im Spiel selbst erleben kann. So gibt es in der Nähe von Brandywine Drop in Roanoke Ridge das sogenannte „Meteor-Haus“, über das es sogar einen Zeitungsartikel im Spiel gibt. Besucht man die Gegend um dieses Haus gegen Mitternacht, soll der Himmel von Kometen erleuchtet werden.

Allzu genau haben es die Entwickler von Rockstar bei dem Meteorschauer aber nicht genommen. Bei einem solchen Phänomen in der realen Welt gelangt die Erde auf ihrem Weg um die Sonne in die Nähe einer Kometenbahn. Kometen, die man dadurch beobachten kann, scheinen alle von einem einzigen Punkt auszugehen. In „Red Dead Redemption 2“ fliegen die kleinen Gesteinsbrocken jedoch alle kreuz und quer über den Nachthimmel.

Quelle: GamesRadar

