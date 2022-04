Subnautica: Stellenanzeige bestätigt die Entwicklung des nächsten Ablegers

Das Abenteuer in der außeridischen Unterwasserwelt geht weiter.

Das Entwicklerstudio Unknown World hat mehrere Stellenanzeigen veröffentlicht. Eine davon enthält einen interessanten Hinweis: In der Beschreibung des gesuchten Senior Narrative Designers ist vom „nächsten Spiel im Subnautica-Universum“ die Rede. Damit ist die Fortsetzung der beliebten Unterwasser-Reihe bestätigt.

Eine Erzählung in einer offenen Spielwelt

Nennenswerte Details zum dritten Ableger sind in der Stellenausschreibung nicht enthalten. Der Sr. Narrative Designer muss jedenfalls eine starke Erzählung in einem offenen Spielerlebnis schreiben. Dafür muss er sich mit Open World-Spielen auskennen und Erfahrung mit modernen Spiel-Engines gesammelt haben. Wenigstens ein Projekt muss veröffentlicht worden sein, an dem der gesuchte Entwickler als Senior Writer oder Narrative Designer mitgewirkt hat.

Zu den weiteren Voraussetzungen des Designers gehören kreative Schreibfähigkeiten, Erfahrung im Aufbau einer Spielwelt und Leidenschaft für Science-Fiction. Damit soll erneut eine spannende Geschichte in einer außeridischen Unterwasserwelt erzählt werden, die der Spieler frei erkunden kann.

Dass sich ein neuer Ableger in Entwicklung/Planung befindet, ist keine Überraschung. So teilte David Kalina im vergangenen Jahr mit: „Wir werden mit ziemlicher Sicherheit eines Tages eine richtige Fortsetzung machen.“

Themenrelevante Meldungen:

Der letzte Ableger heißt „Subnautica: Below Zero“ und kam im Mai 2021 heraus. Von den Testern bekam das Survival-Spielüberwiegend positive Wertungen, die zu einem Wert von 79 Punkten führten. Demgegenüber stehen die Spieler, die weniger überzeugt waren: Mit 5,5 Punkten fällt der User-Score durchwachsen aus.

Quelle: Unknown Worlds

Weitere Meldungen zu Subnautica 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren