PlayStation Classics: Spiele auf PS3 und PS Vita haben ein mysteriöses Ablaufdatum

Das PlayStation Network scheint momentan bei einigen Klassikern Probleme zu bereiten. So berichten mehrere User, dass sie beim erneuten Herunterladen der PSOne Classic-Version von Games wie „Chrono Cross“ auf seltsame Ablaufdaten stoßen.

Unter anderem berichtet der Twitter-Nutzer Christopher Foose, dass die gekaufte Version angeblich schon am 31. Dezember 1969 ablief, was ihn daran hinderte, das Spiel sowohl auf der PlayStation 3 als auch auf der PlayStation Vita zu spielen.

So did @PlayStation expire the PSOne Classics versions of #ChronoCross and #ChronoTrigger by setting the date on new downloads to 12/31/1969? This is preventing me from playing my purchased copies on Vita and PS3. @ModernVintageG @dark1x pic.twitter.com/wxRebNIZWh

— Christopher Foose (@FooseTV) April 8, 2022