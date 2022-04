Final Fantasy IX: Nächster Leak bewahrheitete sich – Naht die offizielle Ankündigung?

"Final Fantasy IX": Arbeitet Square Enix an einem Remake?

Im vergangenen Sommer erreichte uns ein umfangreicher Leak. Im Zuge des Ganzen waren in den Datenbanken von Geforce Now zahlreiche bisher unangekündigte Projekt zu finden.

Auch wenn die Verantwortlichen von Nvidia umgehend um Schadensbegrenzung bemüht waren und darauf hinwiesen, dass die Liste der Spiele lediglich für interne Zwecke erstellt wurde, wurden in den letzten Monaten diverse Projekte angekündigt, die in dem Leak vertreten waren. Vor allem beim japanischen Publisher Square Enix schienen sich alle Angaben des Leaks zu bewahrheiten – darunter die Umsetzung des „Final Fantasy VII“-Remakes für den PC oder das Remaster zu „Chrono Cross“.

Ein weiterer Titel, der in der Liste zu finden war, wurde am gestrigen Sonntag offiziell angekündigt: „Kingdom Hearts 4“. Somit fehlt im Prinzip nur noch das Remake zu „Final Fantasy IX“.

Entwickler würden Final Fantasy IX gerne zurückbringen

Da sich auch der Leak zu „Kingdom Hearts 4“ bewahrheitet hat, wird nun natürlich spekuliert, dass das Remake von „Final Fantasy IX“ als nächstes an der Reihe ist und kurz vor seiner Enthüllung stehen könnte. Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung dahingehend steht zwar noch aus, allerdings schienen sich zuletzt die Hinweise zu verdichten, dass Square Enix mit „Final Fantasy IX“ in der Tat noch Pläne hat.

Beispielsweise wurde im vergangenen Jahr eine animierte Serie auf Basis von „Final Fantasy IX“ angekündigt, die in Zusammenarbeit mit den Cyber Group Studios entsteht und sich an ein eher jüngeres Publikum richtet. Für Gesprächsstoff sorgte zudem ein Interview mit Kazuhiko Aoki, dem Event-Designer von „Final Fantasy IX“, das im vergangenen November geführt wurde. Hier deutete Aoki an, dass sich die Anhängerschaft des Rollenspiel-Klassikers auf kurz oder lang auf „spannende Neuigkeiten freuen darf“. Ob hiermit das mögliche Remake gemeint ist, bleibt abzuwarten.

„Final Fantasy IX“ wurde ursprünglich im Jahr 2000 für die originale PlayStation veröffentlicht. In den Folgejahren folgten Umsetzungen für weitere Plattformen wie den PC oder neuere Konsolen.

