Steelrising: Release des Action-Rollenspiels verschoben – Neuer Termin steht

Aktuell arbeiten die Entwickler von Spiders, die zuletzt mit dem Rollenspiel „Greedfall“ auf sich aufmerksam machten, an ihrem neuen Projekt „Steelrising“.

Spielerisch haben wir es hier mit einem Action-Rollenspiel zu tun, das ursprünglich im Juni dieses Jahres den Weg auf die Konsolen und den PC finden sollte. Wie der verantwortliche Publisher Nacon einräumte, wird aus diesem Vorhaben allerdings nichts. Stattdessen benötigt das Projekt noch etwas mehr Zeit und wird sich daher ein paar Monate nach hinten schieben.

Auch ein neuer Releasetermin wurde im Zuge der Verschiebung bestätigt. Wie es seitens Nacon heißt, ist das von Spiders entwickelte Action-Rollenspiel mittlerweile für einen PC- und Konsolen-Release am 8. September 2022 vorgesehen.

Eine alternative Geschichte in der Französischen Revolution

In „Steelrising“ setzen die kreativen Köpfe von Spiders ein weiteres Mal auf ein interessantes und unverbrauchtes Szenario. Euch verschlägt es in eine alternative Version der Französischen Revolution. Hier klammert sich König Ludwig XVI. verzweifelt an die Macht und schreckt dabei auch vor dem Einsatz von tödlichen Roboterarmeen nicht zurück. Die Spieler und Spielerinnen schlüpfen in die Rolle des Protagonisten Aegis und nehmen den Kampf gegen den Despoten auf.

„In Steelrising spielt man als Aegis, ein Roboter in weiblicher Form, ein Meisterwerk, das als ein Bodyguard für Königin Marie-Antoinette dient, um den Massakern ein Ende zu machen, die von der Roboterarmee des Königs Ludwig XVI. ausgeführt werden, der wahnsinnig geworden zu sein scheint, während er versucht die aufkeimende Revolution durch eine Armee unkontrollierbarer Roboter zu ersticken“, so die Entwickler zur Geschichte des Rollenspiels.

