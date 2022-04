Mein Bruder hat meinen Pudding gegessen: Die Hide-and-Seek-Saga geht weiter

Wer kennt das nicht: Ohne nachzudenken hat man sich den leckeren Pudding aus dem Kühlschrank geschnappt und erst in dem Moment, in dem der letzte Löffel in den Mund wandert, fällt einem auf, dass die kostbare Süßspeise eigentlich der großen Schwester gehört.

Mit einem solchen Szenario sieht sich auch der Junge aus „Mein Bruder hat meinen Pudding gegessen“ konfrontiert, der nach seiner versehentlichen (oder mutwilligen) Missetat das Weite sucht und sich vor seiner erzürnten Schwester versteckt.

Mein Bruder hat meinen Pudding gegessen: Das Versteckspiel geht in die nächste Runde

Klingt abgedreht? Ist es auch! Doch „Mein Bruder hat meinen Pudding gegessen“ ist nicht das erste Puzzle-Spiel mit einer simplen, aber witzigen Prämisse: Sicher habt ihr schon von dem legendären Point-and-Click-Titel „Mutter hat mein Spiel versteckt“ gehört und wenig überraschend stammen beide Spiele vom selben Entwicklerstudio, nämlich Hap Inc.

Mit mehreren Fortsetzungen zu „Mutter hat mein Spiel versteckt“ sowie unzähligen Ablegern, zu denen eben auch „Mein Bruder hat meinen Pudding gegessen“ gehört, hat der Entwickler über die Jahre eine durchaus beachtliche Fanbase aufgebaut.

Das Spielprinzip seines neuen Puzzle-Abenteuers ist dabei genauso einfach wie das seiner anderen Titel: Um eurer wutschnaubenden Schwester zu entgehen, lauft ihr in verschiedene Räume und müsst euch ein geeignetes Versteck aussuchen. Viele Möglichkeiten gibt es dabei nicht und das charmante Spiel glänzt wie seine Vorgänger auch eher durch seinen Humor als durch knackige Kopfnüsse.

Da sowohl „Mein Bruder hat meinen Pudding gegessen“ als auch alle anderen Spiele von Hap Inc. ursprünglich für Mobilgeräte erschienen sind, ist die Steuerung entsprechend simpel und funktioniert wie ein klassisches Point-and-Click-Game.

„Mein Bruder hat meinen Pudding gegessen“ ist ab sofort für die PlayStation 4 erhältlich und mit 4,99 Euro nicht viel teurer als ein paar Portionen der leckeren Süßspeise. Nachschlag gibt es für PlayStation Plus-Besitzer, die sparen nämlich aktuell 10% beim Kauf des Puzzle-Spiels.

