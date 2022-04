Call of Duty Modern Warfare 2: Hinweise auf baldige Ankündigung verdichten sich

Allem Anschein nach steht die offizielle Ankündigung von "Call of Duty: Modern Warfare 2" unmittelbar bevor. Darauf deuten sowohl die sozialen Kanäle als auch die Aussagen von Influencern beziehungsweise "Call of Duty"-Veteranen hin, die von einem in Kürze starteten Playtest berichten.

Nachdem uns in den vergangenen Wochen immer wieder unbestätigte Gerüchte zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ erreichten, könnten uns in wenigen Tagen endlich offizielle Details und erste Eindrücke ins Haus stehen.

So verdichten sich derzeit die Hinweise, dass der neueste Shooter aus dem Hause Infinity Ward in der kommenden Woche angekündigt beziehungsweise vorgestellt wird. Darauf deuten zum einen die sozialen Kanäle der Reihe hin, die zum Abschluss der Woche mit schwarzen Profilbildern und Header-Grafiken versehen wurden. Ein Hinweis auf eine bevorstehende Ankündigung?

Erschwerend kommt hinzu, dass unter Berufung auf mehrere Influencer und „Call of Duty: Veteranen“ berichtet wird, dass Einladungen zu einem in der nächsten Woche startenden Playtest verschickt wurden.

Das ist bisher bekannt

Allzu viele Details zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“ wurden bislang leider nicht bestätigt. So wissen wir im Prinzip nur, dass wir es hier mit einem direkten Nachfolger zum „Modern Warfare“-Reboot aus dem Jahr 2019 zu tun haben. Die Geschichte soll sich um den Kampf gegen ein kolumbianisches Drogenkartell drehen. Zudem war in unbestätigten Berichten die Rede von mehr Nahkämpfen, einer kniffligen Entscheidungsfindung und den klassischen Set-Piece-Momenten, die die Kampagnen der „Call of Duty“-Reihe seit Jahren auszeichnen.

Zudem hieß es kürzlich, dass sich die Spieler über ein Wiedersehen mit den beliebten Waffen „Intervention“ und „ACR“ freuen dürfen. Sollten sich die aktuellen Hinweise bewahrheiten, dann erfahren wir im Laufe der nächsten Woche mehr zu „Call of Duty: Modern Warfare 2“.

It’s true — reliable SoCal residents and influencers are being given invite tokens to play test Modern Warfare II next week. Exciting times. — Ralph (@RalphsValve) April 23, 2022

