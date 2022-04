MLB The Show 22: Update 1.04 nimmt Verbesserungen am Franchise-Modus und mehr vor

MLB The Show 22:

Unter der Versionsbezeichnung 1.04 steht ein neues Update zur Baseball-Simulation "MLB The Show 22" bereit. Geboten werden verschiedene Fehlerbehebungen und Verbesserungen, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird.

Anfang des Monats veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Sony San Diego Studios die Baseball-Simulation „MLB The Show 22“ für die Konsolen und den PC.

Wie das verantwortliche Entwicklerstudio bekannt gab, steht ab sofort ein neues Update zu „MLB The Show 22“ bereit, mit dem der Titel auf die Version 1.04 gehoben wird. Mit dem neuen Patch nahmen sich die Sony San Diego Studios kleinerer Probleme und behoben unter anderem den Fehler, der dazu führen konnte, dass der Shortstop in einigen Situationen ohne Dringlichkeit ausgelöst wurde.

Auch der Bug, der den First-Baseman daran hinderte, ein bestimmtes Popup um den Hügel des Pitchers zu erwischen, soll nach der Installation des Updates 1.04 der Vergangenheit angehören. Weitere Verbesserungen betreffen den Franchise-Modus oder den Coop. Den kompletten Changelog zum neuen Update von „MLB The Show 22“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Verbesserungen des Updates 1.04 (Auszug)

Es wurde ein Problem behoben, das gelegentlich zu einem Netzwerkfehler führte, wenn ein Benutzer seinen Controller trennte.

Es wurde ein Fehler behoben, der gelegentlich dazu führte, dass Benutzer vor dem Spiel andere Bildschirme sahen.

Es wurde ein Problem behoben, das zu falschen Schwierigkeitseinstellungen im Spiel führte.

Es wurde ein Problem behoben, das beim Versuch, ein Stadion zu betreten, nach dem Erhalt einer Nachricht „Download fehlgeschlagen“ zu einer Softsperre führte.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass das Gras in erstellten Stadien weiß erschien.

„MLB The Show 22“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch erhältlich. Weitere Details und Eindrücke zum diesjährigen Ableger findet ihr wie gehabt in unserer Themen-Übersicht.

