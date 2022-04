The Quarry: Release kann pünktlich erfolgen – Entwicklung abgeschlossen

Supermassive Games‘ nächster Horror-Thriller „The Quarry“ hat offiziell den Goldstatus erreicht. Das heißt, die Entwicklung der Verkaufsversion wurde abgeschlossen und der Titel kann vervielfältigt werden.

Der Entwickler bestätigte die Nachricht wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Horror-Projektes auf Twitter. „The Quarry“ wird Mitte Juni 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. 2K Games tritt als Publisher in Erscheinung.

#TheQuarry has officially gone GOLD and we’re extremely proud of our team ❤️💽

In six weeks, we’ll reach the Hackett’s Quarry with @2K 🏕️ pic.twitter.com/qVWcjTG7mO

— Supermassive Games (@SuperMGames) April 29, 2022