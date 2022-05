Vampire The Masquerade – Swansong: Neuer Trailer stellt den Charakter Galeb vor

In diesem Monat wird das düstere Abenteuer "Vampire: The Masquerade - Swansong" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Zur Einstimmung auf den nahenden Release steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit, in dem euch mit Galeb einer der drei Hauptcharaktere vorgestellt wird.

Nach den verschiedenen Verschiebungen der Vergangenheit wird das narrative Rollenspiel „Vampire: The Masquerade – Swansong“ in diesem Monat endlich das Licht der Welt erblicken.

Um den wartenden Spielern und Spielerinnen die Zeit bis zum Release ein wenig zu versüßen, stellten Nacon und die verantwortlichen Entwickler von Big Bad Wolf einen frischen Trailer bereit. In den Mittelpunkt rückt mit Galeb einer der drei Helden, die in „Vampire: The Masquerade – Swansong“ in Form von spielbaren Charakteren zur Verfügung stehen. In dem neuen Trailer wird sowohl auf die Hintergrundgeschichte als auch die Fähigkeiten von Galeb eingegangen.

Ein Mitglied des Ventrue-Clans

Von offizieller Seite wird Galeb als ein Mitglied des Ventrue-Clans beschrieben, das gerne mit einem blauen Anzug und Ringen an seinen Fingern unterwegs sind. Galeb gilt als der älteste und mächtigste Vampir in der US-Metropole Boston. Vor allem nachdem die anderen Ältesten die Stadt verlassen haben, fungiert Galeb als rechte Hand des Prinzen.

Um die besonderen Fähigkeiten von Galeb in „Vampire: The Masquerade – Swansong“ entsprechend zur Geltung zu bringen, verfügt der Charakter über eine vierte Disziplin, die für einen höheren Widerstand gegen physische und mentale Angriffe sorgt. Die anderen beiden Charaktere hingegen verfügen lediglich über drei Fähigkeitslinien.

„Vampire: The Masquerade – Swansong“ erscheint am 19. Mai 2022 unter anderem für die PlayStation-Systeme.

