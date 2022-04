Vampire The Masquerade – Swansong: Frische Spielszenen im Pre-Order-Trailer

Vampire The Masquerade – Swansong:

Passend zur Möglichkeit, das düstere Abenteuer vorzubestellen, steht ein neuer Trailer zu "Vampire: The Masquerade - Swansong" bereit. Gleichzeitig warten neue Spielszenen aus dem kommenden Projekt von Big Bad Wolf.

"Vampire: The Masquerade - Swansong" kann ab sofort vorbestellt werden.

Nach mehreren Verschiebungen wird das von Big Bad Wolf entwickelte „Vampire: The Masquerade – Swansong“ im kommenden Monat für die Konsolen und den PC erscheinen.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten Big Bad Wolf und der Publisher Nacon einen frischen Trailer bereit. Mit diesem wird zum einen auf die ab sofort mögliche Vorbestellung von „Vampire: The Masquerade – Swansong“ hingewiesen. Darüber hinaus liefert uns das neue Video frische Eindrücke aus dem Spielgeschehen des düsteren Abenteuers, zu den Charakteren und der Handlung.

Mit „Vampire: The Masquerade – Swansong“ versprechen die Entwickler eine Pen & Paper-Adaption, in der ihr in die Rolle von drei unterschiedlichen Charakteren mit individuellen Schicksalen und Fertigkeiten schlüpft.

Verschiedene Enden erhöhen den Widerspielwert

Die Geschichte dreht sich um die „Bostoner Camarilla“, einen Geheimbund von Vampiren, der von einem mysteriösen Attentäter angegriffen wird. Nun liegt es an Galeb Bazory, Emem Louis und Leysha, die Identität der Attentäter zu lüften und weitere Angriffe dieser Art zu unterbinden. Zu den Besonderheiten von „Vampire: The Masquerade – Swansong“ werden laut offiziellen Angaben die unterschiedlichen Enden gehören, die den Wiederspielwert erhöhen sollen.

„Wir sind ein kleines, aber sehr leidenschaftliches Team, das bestrebt ist, ein immersives Erlebnis zu schaffen, das mit der Art von persönlichem Geschichtenerzählen konkurrieren kann, das Sie bei einer großartigen Tabletop-Sitzung erleben würden. Eine, die Sie noch lange nach dem Ende des Abspanns mit Fragen zurücklässt (aber ein Grund, zurückzugehen und zu sehen, wie die Dinge anders hätten laufen können)“, so die Entwickler zu ihren Zielen.“

„Vampire: The Masquerade – Swansong“ erscheint am 19. Mai 2022 unter anderem für die PlayStation-Konsolen erscheinen.

