Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Publisher mit dem aktuellen Fortschritt zufrieden

Vampire The Masquerade – Bloodlines 2:

Nachdem die Verantwortlichen von Paradox Interactive den Hardsuit Labs das Vertrauen entzogen, wurde "Vampire The Masquerade: Bloodlines 2" bei einem neuen Studio untergebracht. Wie es im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts heißt, macht das Projekt hinter verschlossenen Türen endlich Fortschritte.

"Vampire The Masquerade: Bloodlines 2" wurde bei einem neuen Studio untergebracht.

Nachdem sich „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ in der Vergangenheit gleich mehrfach verschob, entschloss sich der verantwortliche Publisher Paradox Interactive im Februar dieses Jahres zu einem drastischen Schritt.

So entzog das Unternehmen dem bis dato verantwortlichen Studio in Form der Hardsuit Labs das Vertrauen und brachte „Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ bei einem neuen Studio unter. Eine Maßnahme, die sich offenbar auszahlen sollte. Wie Alexander Bricca, CEO von Paradox Interactive, im Zuge des Geschäftsberichts zum dritten Quartal versicherte, macht die Entwicklung des Sequels nämlich endlich Fortschritte, mit denen der Publisher zufrieden ist.

Weiterhin kein Releasetermin in Sicht

„Die neuen Entwickler machen es gut und wir sind jetzt mit dem Fortschritt des Projekts zufrieden, aber es dauert noch lange, bis wir über die Veröffentlichungstermine sprechen können. Davon abgesehen ist Paradox noch nicht bereit, die Identität des neuen Studios zu diskutieren“, führte Bricca aus.

Zum Thema: Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Nachfolger stand kurz vor dem Aus

Und weiter: „Wir ziehen es vor, dem Studio eine Situation zu geben, in der es sich voll und ganz auf die Spieleentwicklung konzentrieren kann und sich nicht mit den Fans auseinandersetzen muss, die sich an sie wenden. Und wir sind zufrieden damit, es noch eine Weile dabei zu belassen.“

„Vampire The Masquerade: Bloodlines 2“ befindet sich unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Entwicklung.

Quelle: Gamingbolt

Weitere Meldungen zu Vampire The Masquerade: Bloodlines 2.