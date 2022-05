People Can Fly: Fünf neue Projekte bei den Outriders-Machern in Arbeit

People Can Fly:

Wie die Verantwortlichen von People Can Fly bekannt gaben, arbeitet das Studio derzeit an fünf neuen Projekten. Darunter "Project Gemini", das in Zusammenarbeit mit dem japanischen Publisher Square Enix entsteht.

People Can Fly arbeitet an fünf neuen Titeln.

Im Rahmen einer aktuellen Mitteilung blickten die Entwickler des im polnischen Warschau ansässigen Entwicklerstudios People Can Fly in die Zukunft und gaben bekannt, dass derzeit an fünf neuen Projekten gearbeitet wird.

Zum einen haben wir es hier mit einem Titel zu tun, der sich unter dem Arbeitstitel „Project Gemini“ in Entwicklung befindet und vom japanischen Publisher Square Enix finanziert wird. Genau wie es bereits beim Rollenspiel-Shooter „Outriders“ der Fall war, wird Square Enix sowohl den Vertrieb des Titels als auch die Kontrolle über die Marke übernehmen.

Derzeit ist „Project Gemini“ für eine Veröffentlichung im Jahr 2024 vorgesehen, was darauf hindeuten dürfte, dass der Titel für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht wird, während die alte Konsolen-Generation außen vor bleibt.

Zusammenarbeit mit Take-Two Interactive bestätigt

Nummer Zwei im Bunde ist „Project Dagger“, ein Triple-A-Action-Rollenspiel, das in Zusammenarbeit mit Take-Two Interactive entsteht und es auf ein Budget von 40 bis 60 Millionen US-Dollar bringt. Auch hier gehen die Verantwortlichen von People Can Fly von einem Release im Jahr 2024 aus. Bei „Bifrost“ wiederum handelt es sich um einen selbst finanzierten Titel, der bisher keinen Releasezeitraum spendiert bekam. Hinzukommen die beiden Projekte „Victoria“ und „RED“, die sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinden.

Abschließend ging People Can Fly auf die zukünftige Strategie des Unternehmens ein. Die wichtigsten Angaben haben wir in der folgenden Übersicht für euch zusammengefasst.

Weiterentwicklung des bestehenden geistigen Eigentums der Gruppe und Schaffung neuer geistiger Eigentumsrechte im Zuge neuer Spieleentwicklungsprojekte zur Stärkung des Self-Publishing-Potentials der Gruppe.

Fortführung des von der Gruppe angenommenen Geschäftsmodells, das in der parallelen Entwicklung mehrerer Triple-A-Spiele in Partnerschaft mit weltweit führenden Publishern besteht.

Stärkung der globalen Marke People Can Fly als führender unabhängiger AAA-Spieleentwickler.

Weitere Spezialisierung auf die Entwicklung von Triple-A-Spielen, um die Gruppe unter den weltweit führenden Entwicklern von AAA-Action-Spielen zu positionieren.

