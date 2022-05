Bethesda Softworks: Auch für die PS5? Angeblich mehrere Disney-Projekte in Arbeit

Wie Bethesda Softworks Anfang 2021 bekannt gab, arbeiten die „Wolfenstein“-Macher von Machine Games derzeit an einem „Indiana Jones“-Titel, der mit einer komplett neuen Geschichte daherkommen wird.

Aktuellen Berichten zufolge könnte es bei dem besagten „Indiana Jones“-Projekt allerdings nicht bleiben. Stattdessen berichtet der eSports-Kommentator Joey McDermott, dass bei Bethesda Softworks an gleich mehreren unangekündigten Projekten gearbeitet wird, die auf Marken von Disney basieren. Konkrete Details oder Namen nannte McDermott zwar nicht, versicherte jedoch, dass seine Informationen von mehreren Quellen bestätigt wurden.

„Ich bin mir nicht sicher, in welcher Reihenfolge sie kamen, aber Xbox-Bethesda hat mehrere von Disney lizenzierte Projekte in Arbeit“, so McDermott. Eine seiner Quellen bestätigte laut dem eSports-Kommentator beispielsweise das „Welcome to the Family“-Event von Microsoft und Bethesda Softworks mehr als einen Monat vor der offiziellen Bestätigung. Da Bethesda Softworks im September 2020 von Microsoft übernommen wurde, steht natürlich die Frage im Raum, ob auch Spieler und Spielerinnen mit einer PlayStation 5 in den Genuss der besagten Projekte kommen werden.

Zumindest im Fall von „Indiana Jones“ rechnen Insider fest mit einem Multiplattform-Release, da sich der Titel bereits vor der Übernahme von Bethesda Softworks durch Microsoft in Arbeit befand und die Vergangenheit zeigte, dass das Redmonder Unternehmen bestehende Projekte und Verträge respektiert. Erschwerend kommt hinzu, dass die Verantwortlichen von Disney bei der Lizenzierung großer Marken nur wenig Interesse daran haben dürften, die Zielgruppe einzuschränken, indem Plattformen wie die PlayStation-Systeme oder Nintendos Switch außen vor bleiben.

Da offizielle Stellungnahmen zu den aktuellen Gerüchten noch auf sich warten lassen, ist aber ohnehin unklar, welche Disney-Lizenzen sich die Verantwortlichen von Bethesda Softworks im Detail sichern konnten.

