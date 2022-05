FIFA 22: Team of the Season der Bundesliga vorgestellt

In "FIFA 22" wurde nach einer vorangegangenen Wahl das Team of the Season freigeschaltet. Mit dabei sind Fußballer von Vereinen wie Bayern München und Borussia Dortmund.

EA Sports hat am Wochenende Details zum Team of the Season veröffentlicht, das fortan ein Teil der Bundesliga in Ultimate Team ist. Zuvor hatten Fans und Experten im Zuge der Votingphase bis zum 1. Mai 2022 die Möglichkeit, ihre Favoriten aus einem Pool von 40 Bundesliga-Spielern auszuwählen.

Team of the Season der Bundesliga

Am Ende siegte die folgende Teamauswahl, die sich wie gewohnt aus Sturm, Mittelfeld, Abwehr und Torwart zusammensetzt. Mit dabei sind Namen wie Joshua Kimmich, Thomas Müller und Manuel Neuer. Fünf der Spieler entstammen dem Rekordmeister Bayern München. Eintracht Frankfurt ist zweimal vertreten. Gleiches gilt für Borussia Dortmund.

Angreifer

Robert Lewandowski (Bayern München)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Thomas Müller (Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (Bayern München)

Florian Wirtz (Bayer 04 Leverkusen)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen)

Filip Kostić (Eintracht Frankfurt)

Abwehr

David Raum (TSG 1899 Hoffenheim)

Alphonso Davies (Bayern München)

Evan Ndicka (Eintracht Frankfurt)

Nico Schlotterbeck (SC Freiburg)

Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen)

Torhüter

Manuel Neuer (Bayern München)

„Ich bin sehr glücklich, dass ich in das diesjährige FIFA 22 Bundesliga Team of the Season gewählt wurde und dabei Borussia Dortmund vertreten kann. Es ist eine tolle Liga in der ich spiele und ich bedanke mich bei allen die abgestimmt haben“, so Jude Bellingham, Mittelfeldspieler des BVB, zur Aufstellung.

Ab dem 19. Mai 2022 wird das Bundesliga Team of the Season ebenfalls in „FIFA Mobile“ verfügbar sein.

FIFA 22 über PlayStation Plus verfügbar

Die Einstiegshürde in „FIFA 22“ ist auf den PlayStation-Konsolen derzeit sehr niedrig. Denn alles was ihr benötigt, ist eine laufende PS Plus-Mitgliedschaft. Das Fußballspiel aus dem Hause Electronic Arts gesellte sich im Mai in die Instant Games-Collection und kann von Mitgliedern nach wie vor ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Ebenfalls können sich PlayStation Plus-Mitglieder für „FIFA 22“ ein kostenloses FUT-Pack abholen, allerdings nur bis zum 7. Juni 2022. Es umfasst elf Spieler mit 82 GES oder höher sowie eine ICON-Momente-Leihspielerwahl. Damit könnt ihr einen von drei populären Leihspielern für fünf Partien in euren Verein holen.

