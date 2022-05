Final Fantasy: Neuigkeiten zum 35. Jubiläum in den nächsten Wochen?

In den vergangenen Tagen sorgte der Publisher Square Enix vor allem mit dem Verkauf seiner kompletten nordamerikanischen Sparte an die Embracer Group für reichlich Gesprächsstoff.

Für den Preis von knapp 300 Millionen US-Dollar wechselten sowohl Studios wie Crystal Dynamics oder Eidos Montreal als auch Marken wie „Tomb Raider“, „Deus Ex“ und „Legacy of Kain“ den Besitzer. Neben dem Verkauf der westlichen Sparte rückte im aktuellen Geschäftsbericht von Square Enix vor allem die legendäre „Final Fantasy“-Reihe in den Mittelpunkt. Wie Square Enix zu verstehen gab, hat das Unternehmen hohe Erwartungen an „Final Fantasy XVI“ und geht hier vom nächsten großen Erfolg aus.

Ein weiteres Thema das angesprochen wurde: Das mittlerweile 35. Jubiläum, das die „Final Fantasy“-Franchise in diesem Jahr feiert.

Was Square Enix zum Geburtstag der langlebigen Rollenspiel-Serie plant, ist aktuell noch unklar. Wie berichtet wird, soll Square Enix anlässlich der aktuellen Geschäftszahlen allerdings bestätigt haben, dass entweder noch in diesem Monat oder spätestens im Juni über die geplanten Feierlichkeiten zum 35. Geburtstag von „Final Fantasy“ gesprochen wird. Sollten sich die Berichte bewahrheiten, sind wir unter Umständen also schon in wenigen Wochen schlauer.

Kürzlich stellte Square Enix bereits eine Website zum 35. Geburtstag der Serie bereit, auf der angedeutet wird, dass das Jubiläum auch mit der einen oder anderen Neuankündigung begangen wird. „In diesem 35. Jubiläumsjahr bringen wir Ihnen viele aufregende neue Möglichkeiten, die Welten von Final Fantasy zu genießen“, heißt es auf der Website. Spekuliert wird, dass sich die wartenden Spieler und Spielerinnen unter anderem über die Ankündigung der zweiten Episode des „Final Fantasy VII“-Remakes freuen dürfen.

Das erste „Final Fantasy“ wurde in Japan am 18. Dezember 1987 für das NES veröffentlicht und gehört neben „Dragon Quest“ zu den Begründern des japanischen Rollenspiel-Genres, das in den folgenden Jahrzehnten seinen Siegeszug rund um den Globus antrat.

