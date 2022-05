Genshin Impact: Update 2.7 hat einen Termin

Ende April hatten die Entwickler von „Genshin Impact“ noch mitteilen müssen, dass das anstehende Update 2.7 verschoben werden muss. Grund war die aktuelle Corona-Situation in Shanghai, wo das Studio miHoYo seinen Sitz hat.

Eigentlich hätte das Update um den 11. Mai herum erscheinen sollen, ein neuer Termin wurde damals noch nicht veranschlagt. Bis jetzt, denn die Entwickler von miHoYo meldeten sich nun mit einem Erscheinungsdatum für Patch 2.7 sowie mit einem anstehenden Livestream zurück.

Livestream und Termin für Update 2.7

Lange müssen die Spieler von „Genshin Impact“ nicht mehr auf die neuen Inhalte warten. Update 2.7 für das beliebte Gacha-Spiel soll bereits am 31. Mai 2022 erscheinen. Wie die Entwickler angeben, soll die Zeit zwischen den Updates nun voraussichtlich wieder sechs Wochen betragen. Der darauffolgende Patch, Update 2.8, könnte dann am 13. Juli 2022 auf die Server gespielt werden.

Was die Nutzer in Update 2.7 erwartet, war bis jetzt noch recht offen. Da kann aber ein neuer Livestream Abhilfe schaffen, der ebenfalls vor wenigen Minuten angekündigt wurde. Bereits am morgigen Freitag, den 20. Mai wird der Stream auf Twitch und YouTube ausgestrahlt.

Ob die kommende Aktualisierung neue Inhalte ins Spiel bringt, ist noch nicht klar. Dafür scheint es schon einen Hinweis darauf zu geben, welche Charaktere mit dem neuen Patch verfügbar gemacht werden. Wie schon bei den letzten Streams wird Zach Aguilar, der Sprecher des männlichen Hauptcharakters Aether, durch die Show führen. Wie der offiziellen Ankündigung zu entnehmen ist, werden ihm in der englischen Version des Streams die Charaktere Arataki Itto und Yelan Gesellschaft leisten. Max Mittelman leiht dem Oni Itto seine Stimme. Yelan ist ein ganz neuer Charakter , deren Sprecherin noch unbekannt ist.

In der chinesischen Ankündigung ist neben Arataki Itto und dem neuen Charakter Yelan auch noch der Anemo-Charakter Xiao zu sehen. Deshalb ist davon auszugehen, dass in Update 2.7 auch der letzte bekannte Yaksha auf einem Wunschbanner verfügbar sein wird. Währenddessen warten die Spieler weiter auf einen Rerun von Kaedehara Kazuha.

