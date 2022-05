Blow & Fly: Physikbasiertes Puzzle-Spiel mit Kugelfisch ab sofort erhältlich

Obwohl Fische ja bekanntlich durch ihre Kiemen atmen, hat der Kugelfisch in seiner vollen Größe mehr Puste als so mancher Marathonläufer. Zeit also, dass das faszinierende Tier sein eigenes Videospiel bekommt und was würde sich da besser anbieten, als ein physikbasierter Puzzle-Titel?

In „Blow & Fly“ begleitet ihr deshalb einen aufstrebenden Kugelfisch und lenkt ihn geschickt durch gefährliche Level, in dem ihr mit kontrollierten Luftausstößen an hohe Plattformen gelangt und den Zusammenprall mit spitzen Stacheln vermeidet.

Einmal tief durchatmen: In „Blow & Fly“ braucht ihr Luft in den Lungen

Wer erwartet hat, dass ein simples Puzzle-Spiel nicht trotzdem noch eine ergreifende Geschichte bieten kann, der täuscht: Denn der fischige Titelheld in „Blow & Fly“ springt nicht aus Lust und Laune durch die Gegend. Tatsächlich hat der Sohn seines Besitzers nämlich mutwillig das Aquarium des Kugelfisches zerstört und nun kämpft der gelbe Stachelball verzweifelt um sein Leben.

Gut, dass ihr ihm dabei helfen könnt! Wenn ihr den Kugelfisch nicht gerade munter durch die Luft springen lasst, könnt ihr ihn nämlich praktischerweise durch die Level rollen. Die Kombination aus Fortbewegung am Land und in der Luft ist nicht nur der Schlüssel zum Sieg, sondern auch zur Rettung des kleinen Kugelfisches.

In über 70 Leveln mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad und immer neuen Mechaniken könnt ihr euer Rätsel-Können auf die Probe stellen und mit besonders beeindruckenden Tricks glänzende Perlen verdienen. Außerdem gibt es einige geheime Räume zu entdecken und eine Vielzahl frischer Fische freizuschalten, um euer Aussehen anzupassen.

„Blow & Fly“ ist seit heute für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und Xbox Series sowie die Nintendo Switch erhältlich und kostet kugelrunde 4,99 Euro. Auf dem PC ist das luftige Puzzle-Abenteuer schon seit dem 3. Mai verfügbar und immerhin einen Euro günstiger.

