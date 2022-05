Dontnod: Life is Strange-Macher stellen heute offenbar ein neues Projekt vor

Bereits im vergangenen Frühjahr wiesen die Verantwortlichen von Dontnod Entertainment darauf hin, dass in den kommenden Jahren insgesamt fünf Projekte in Eigenregie finanziert und veröffentlicht werden sollen.

Konkrete Details zu seinen kommenden Titeln ließ sich das Studio hinter Werken wie „Life is Strange“ (2015) oder „Vampyr“ (2018) bisher jedoch nicht entlocken. Wie in einem aktuellen Tweet angedeutet wird, könnten die Verantwortlichen von Dontnod Entertainment im Laufe des heutigen Tages aber endlich ein Einsehen mit der wartenden Community haben und einen der neuen Titel vorstellen.

So heißt es in dem gestern veröffentlichten Tweet: „Ein kleiner Vogel hat uns gesagt, wenn Sie morgen wieder hierher kommen, werden Sie einige Neuigkeiten von uns sehen und vielleicht sogar ein paar Hinweise darauf bekommen, woran wir gearbeitet haben!“

Spekuliert wird, dass Dontnod Entertainment als nächstes ein Rollenspiel vorstellen könnte, da im Februar dieses Jahres darauf hingewiesen wurde, dass die Entwicklung des besagten Rollenspiel-Projekts „im Laufe des Jahres Fahrt aufnehmen soll“. Konkrete Details wurden im Zuge dieser Ankündigung allerdings nicht genannt.

Stattdessen führte das Studio lediglich aus: „Im Jahr 2022 wird DONTNOD seine Produktionskapazitäten im boomenden Action-RPG-Segment verstärken, indem es die Entwicklung von Project 8 mit Focus Entertainment vorantreibt und eine neue Produktionslinie für dieses Segment einrichtet.“

Möglicherweise sind wir in den nächsten Stunden schlauer.

— DONTNOD (@DONTNOD_Ent) May 30, 2022