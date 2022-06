Borderlands 3: Update führt auf der PlayStation Crossplay und VRR ein

Das Update richtet sich vorwiegend an PlayStation-Spieler.

Im April kündigte Gearbox Software Crossplay-Support für die PS4 und PS5 an. Nun befindet sich das Update in Aussicht: Heute Abend ab 21 Uhr können die Spieler den Download vornehmen. Sobald die Installation beendet ist, können PlayStation-Spieler gemeinsam mit Xbox- und PC-Spielern in den Kampf ziehen.

PS5-Spieler haben noch einen weiteren Grund zur Freude: Die VRR-Funktion kommt hinzu, wodurch die Auflösung und die Framerate synchronisiert werden. Das Ergebnis ist eine schönere Grafik und eine flüssigere Performance. Für dieses Feature benötigt ihr allerdings einen TV oder Monitor mit HDMI 2.1.

Die Patch-Notes

Hier seht ihr die Neuerungen und Anpassungen in der Übersicht:

Crossplay-Unterstützung auf PS4 und PS5.

[PlayStation-exklusiv] Variable Bildwiederholrate für PS5.

[PlayStation-exklusiv] Problembehebung für das Abspielen von Behind-the-scenes-Videos

Behebung verschiedener Crossplay-Probleme.

Problem behoben, bei dem das ECHO-Menü bei sehr breiten Bildschirmen falsch angezeigt wurde.

Verschiedene Performance- und Stabilitätsverbesserungen.

„Borderlands 3“ ist seit dem 13. September 2019 für PS4, Xbox One und PC verfügbar. Im November 2020, passend zur Markteinführung der PS5 und Xbox Series X/S, kam eine Next-Gen-Version heraus.

Es handelt sich hierbei um den schnellstverkauften Titel in der Geschichte von 2K Games. Stand November 2021 hat sich der Loot-Shooter 14 Millionen Mal verkauft. An den Erfolg des Vorgängers kommt „Borderlands 3“ jedoch nicht heran: Mit über 25 Millionen Verkäufen steht „Borderlands 2“ aus dem Jahr 2012 mit großem Abstand an der Spitze.

