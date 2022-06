PlayStation VR2: Release 2022 oder 2023? Hinweise sind widersprüchlich

PlayStation VR2 kommt Erwartungen zufolge 2023 auf den Markt. Das neuste Video zu "The Walking Dead: Saints and Sinners" ließ kurzzeitig Hoffnung auf einen früheren Release aufkommen. Ein aktueller Blog-Eintrag widerspricht dem.

Kommt PlayStation VR2 in diesem oder im kommenden Jahr auf den Markt? Während Sony weiterhin schweigt, sorgte die Präsentation von „The Walking Dead: Saints and Sinners“ für reichlich Spekulationen.

Veröffentlicht wurde während der jüngsten State of Play-Show ein Trailer, der mit dem PSVR2-Logo versehen ist, da darauf basierendes Gameplay gezeigt wird. Eingeblendet ist das Logo nahezu die gesamte Laufzeit hinweg in der linken oberen Ecke. Auch der Videotitel umfasst lediglich einen Hinweis auf PSVR2.

Interessant wird es ab Minute 1:22. Mittig ist recht prominent die Jahreszahl 2022 zu sehen. Weiter unten erscheint das PS5-Logo. Da das Video wie erwähnt weitläufig mit dem PlayStation VR2-Label versehen ist, kam bei vielen Spielern zunächst die Hoffnung auf, dass „The Walking Dead: Saints and Sinners“ in diesem Jahr für PlayStation VR2 auf den Markt kommen wird, was gleichzeitig bedeuten würde, dass das Virtual Reality-Headset nicht bis in das kommende Jahr auf sich warten lässt.

Leider ist das Video an dieser Stelle etwas irreführend, denn in dem Moment, in dem das PSVR2-Gameplay endet und die Jahreszahl eingeblendet wird, verschwindet das Headset-Logo, während das PS5-Logo erscheint. PlayStation VR, auf dem das zweite Kapitel von „The Walking Dead: Saints and Sinners“ spielbar gemacht wird, ist jedoch ein PS4-Headset, das über einen Kamera-Adapter auch mit der PS5 kompatibel gemacht werden kann.

Was bedeutet das nun? Einen ersten Hinweis liefert die Videobeschreibung unter dem Youtube-Clip. Dort heißt es: „TWDSS Ch2 wird Ende 2022 für PSVR erscheinen und befindet sich für PSVR2 in Entwicklung.“

Da PlayStation VR2 noch keinen offiziellen Termin oder Veröffentlichungszeitraum hat, wäre es eine gängige Formulierung, da die Entwickler einer Ankündigung von Sony nicht zuvor kommen möchten.

PSVR2-Version laut PS Blog erst 2023

Damit ist die Geschichte noch nicht am Ende: Denn auf dem PlayStation Blog wurde von Alexander Eden, Marketing Specialist von Skydance Interactive, dann doch eine Jahreszahl genannt, die darauf hindeuten könnte, dass PlayStation VR2 bis 2023 auf sich warten lassen wird.

So heißt es dort kurzerhand: „The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution ist derzeit auf PSVR für Ende 2022 und auf PSVR2 für 2023 geplant.“

Auch das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass PlayStation VR2 erst 2023 auf den Markt kommen wird. Es wäre denkbar, dass die PS5-Version etwas mehr Entwicklungszeit benötigt. Jedoch würde sich die Verzögerung mit den Erwartungen mehrerer Brancheninsider decken, die eine Veröffentlichung des PS5-Headsets für das erste Quartal 2023 vorhersagen. Zuletzt wurde sogar eine mögliche Auslieferungszahl genannt.

Weniger Fragezeichen stehen hinter den technischen Details und Features des PSVR2-Headsets, da diese im Januar recht ausgiebig vorgestellt wurden, darunter 4K und Eye-Tracking. Auch das Design des Headsets ist längst kein Geheimnis mehr. Gleiches gilt für die Mindestanzahl der erwarteten Launch-Spiele.

