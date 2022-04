PlayStation VR2: Unreal Engine 5-Spiele in Arbeit

Die Unreal Engine 5 von Epic Games kann ab sofort von allen interessierten Entwicklern genutzt werden. Beispielsweise setzt Crystal Dynamics bei der Produktion des nächsten „Tomb Raider“ auf die Vorzüge der Engine. Ebenfalls wird das nächste „The Witcher“ aus dem Hause CD Projekt darauf basieren.

Auf einer im Internet veröffentlichten Grafik sind zahlreiche weitere Studios zu sehen, die an mindestens einem Projekt arbeiten, bei dem die Unreal Engine 5 verwendet wird. Das gilt für Yager, Sumo Digital, GSC Game World, Saber, Remedy, Codemasters und auch für Haven, das kürzlich von Sony übernommen wurde.

Explizit erwähnt ist ebenfalls das kommende Virtual Reality-Headset PlayStation VR2, was bedeutet, dass die Unreal Engine 5 eine Unterstützung für VR-Erfahrungen bietet und aktiv dafür genutzt wird. Somit könnt ihr in den kommenden Jahren Spiele erwarten, die optisch der neusten Engine-Generation entsprechen.

Behilflich bei der visuellen Wiedergabetreue sind verschiedene Technologien wie Eye-Tracking und das Foveated Rendering, die in ihrer Kombination für eine deutliche Entlastung der Konsolenhardware sorgen. Hinzukommt, dass die PS5, mit der PlayStation VR2 gekoppelt werden muss, deutlich potenter als die PS4 ist, mit der das erste PlayStation VR-Modell angesteuert wurde.

Einem Gerücht zufolge plant Sony eine baldige Präsentation von PlayStation VR2. Und wie wir wissen, wurde das Headset auf der GDC im März hinter verschlossenen Türen gezeigt. Zumindest eine der Präsentationen, in der die VR-Vorzüge der Unity-Engine ins rechte Licht gerückt werden, könnt ihr euch inzwischen anschauen.

Here are the studios currently working on @UnrealEngine 5 games. pic.twitter.com/x08rCx8e7P

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 5, 2022