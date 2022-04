PlayStation VR2: Nächste Präsentation des PS5-Headsets könnte bevorstehen

Nachdem die PS5 erfolgreich auf den Markt gebracht werden konnte und lediglich die Verfügbarkeit den klaren Durchmarsch verhindert, bereitet sich Sony auf die Einführung der nächsten Hardware vor. Eine PS5 Pro wird es vorerst nicht geben. Allerdings warten viele Spieler auf das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2, das mit einer höheren Auflösung und weiteren technischen Leckerbissen für eine ganz neue VR-Erfahrung sorgen soll.

Einen Veröffentlichungstermin gab Sony bisher nicht bekannt. Und auch der Preis ist nach wie vor eine geheime Information. Es scheint aber, dass bald weitere Details ans Tageslicht dringen werden. Denn eine größere Präsentation könnte bevorstehen. Neusten Gerüchten zufolge gingen verdächtige Mails raus.

So twitterte der Insider Tom Henderson, dass Sony Mails mit dem Titel „Introducing PlayStation VR2“ in den Umlauf brachte. Daraus schloss er, dass der PS5-Hersteller eine State of Play vorbereiten könnte, die sich auf das VR-Gerät konzentriert. Denn das Gleiche war passiert, nachdem Sony eine ähnliche Mail im Vorfeld der PS5-Einführung herausgab.

„Sony hat gestern eine neue E-Mail mit dem Namen ‚Introducing PlayStation VR2‘ verschickt. Eine ähnliche E-Mail gab es auch einige Wochen vor dem PS5-Pre-Launch. Das könnte darauf hindeuten, dass es Pläne für eine baldige PSVR2-Präsentation gibt“, so Tom Henderson, der zugleich Jeff Grubb erwähnte, der ebenfalls von der Sache erfahren haben will. Auch Greg Miller verwies auf Gerüchte über eine nahende PSVR2-Präsentation.

Sony sent out a new email yesterday named „Introducing PlayStation VR2“ – There was a similar email a couple of weeks prior to the PS5 pre-launch, too.

It could indicate there are plans for a PSVR2 showcase soon as both @GameOverGreggy and @JeffGrubb had heard.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 2, 2022