PlayStation VR2 und Unity: Eye-Tracking, Foveated Rendering und mehr – GDC-Präsentation im Video

PlayStation VR2 war auf der GDC 2022 ein großes Thema. Immerhin ließ Unity die Entwickler einen umfangreichen Blick auf das werfen, was Spieler in der neuen VR-Generation erwarten können.

Zwar richtete sich die Messe in erster Linie an Fachleute. Doch auch alle anderen Interessenten dürfen inzwischen einen Blick auf die Präsentation werfen, in der Unity allerlei Informationen zur Verbindung zwischen Headset und Engine preisgibt. Anschauen könnt ihr euch die Aufzeichnung unterhalb dieser Zeilen im Youtube-Clip.

Foveated Rendering wird beleuchtet

Präsentiert wird im Video zur Unity-Engine unter anderem das Foveated Rendering, das laut der Angabe der Entwickler einen bis zu 3,6-fachen Boost bringt. Mit dieser Technologie werden nur die Bereiche im Bild mit einer hohen Auflösung und allen Details dargestellt, auf die der Spieler blickt, wobei es Unterstützung von der Augenerkennung der PSVR2 gibt. Diesem Thema nahmen wir uns vor einigen Tagen in einer gesonderten Meldung an.

Welcher Geldbetrag später in PlayStation VR2 investiert werden muss, ist weiterhin offen. Auch wurde bislang kein Release-Termin offenbart. Die technischen Details hingegen sind. Das gilt nicht zuletzt für Informationen zu. Später wurden die Hardware-Informationen. Und auch dassteht inzwischen fest.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2:

Doch was bringt eine tolle Hardware ohne Software? Auch an dieser Stelle ist Sony aktiv. Unter anderem wurde „Horizon Call of the Mountain“ angekündigt. Ebenfalls dürfte der eine oder andere Spieler darauf hoffen, dass zumindest einzelne Rennen aus „Gran Turismo 7“ eine PlayStation VR2-Unterstützung erhalten werden. Nachfolgend könnt ihr euch das anfangs erwähnte Video zur PSVR2-Unity-Kombi anschauen:

Weitere Meldungen zu PlayStation VR.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren