Final Fantasy XIV: Yoshi-P spricht über lustige Battle-Royale-Idee

Ein Battle Royale im MMORPG "Final Fantasy XIV"? In einem Interview sprach Naoki Yoshida kürzlich über einen PvP-Modus nur für Blaumagier.

Mit Update 6.1 hat „Final Fantasy XIV“ kürzlich den neuen PvP-Modus Crystalline Conflict erhalten. Wie der Produzent des MMORPGs, Naoki Yoshida, unlängst in einem Interview verriet, hatte das Team mehrere Ideen für einen Spieler-gegen-Spieler-Modus. Unter anderem gab es Entwürfe für ein Battle Royale, an dem jedoch nur Blaumagier teilnehmen sollten.

Blaumagier suchen nach Zaubersprüchen statt nach Waffen

In einem kürzlich geführten Interview mit der bekannten japanischen Gaming-Website Gamer verriet der „Final Fantasy XIV“-Produzent Naoki Yoshida, dass die Entwicklung von Crystalline Conflict ungefähr ein Jahr gedauert hat. Die erste Entscheidung in der Planungsphase war die Abschaffung der Rollenbeschränkungen. Jeder PvP-Job sollte eine Selbstheilung haben, zudem sollten die Fertigkeiten aufgabenspezifisch und nicht rollenspezifisch gestaltet werden.

Nach diesem anfänglichen Plan hatte das Team verschiedene Ideen für PvP-Modi. Eine Idee davon war ein Modus nur für Blaumagier. Blaumagier haben in der Welt von „Final Fantasy“ die Gabe, Fähigkeiten von ihren Feinden zu lernen. In dem PvP-Modus hätten die Spieler im Stil eines Battle Royale gekämpft, in einer Art großen Arena, die sich jedoch mit der Zeit immer weiter verkleinern würde.

Statt wie bei dem klassischen Battle Royale hätten die Blaumagier in der Arena jedoch nicht nach Waffen oder Ausrüstung gesucht, sondern nach Fähigkeiten und Zaubersprüchen. Die Spieler hätten Fähigkeiten spontan erlernen und sich in einer schnell schrumpfenden Arena zurechtfinden müssen, während sie ihre gegnerischen Blaumagier abwehren.

Weitere Meldungen zum Thema:

Mehr als eine Idee ist aus dem Blaumagier-Battle-Royale aber nicht geworden. Stattdessen haben die Spieler Crystalline Conflict erhalten, bei dem zwei Teams darum kämpfen, einen riesigen Kristall zum gegnerischen Ziel zu bringen. Der neue PvP-Modus erfreut sich unter den Spielern großer Beliebtheit, auch wenn es noch Probleme beim Balancing gibt.

Quelle: Reddit, Kotaku

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XIV.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren