Naoki Yoshida: Hat vor FF14 an ähnlichem Spiel wie Bloodborne gearbeitet

Yoshi-P hat nach eigenen Angaben an einem Spiel gearbeitet, das "im Grunde Bloodborne" war. Doch dann wurde er abberufen, um bei der Umgestaltung von "Final Fantasy XIV" zu helfen.

Naoki Yoshida, der Produzent von „Final Fantasy XIV“ und dem kommenden „Final Fantasy XVI“, hat in den letzten Jahren eine regelmäßige Kolumne für Famitsu mit dem Titel „Yoshida Uncensored“ geschrieben. Seine Einträge wurden 2018 in einem Buch gesammelt und die Veröffentlichung des Werkes mit einem neuen Interview gefeiert.

Im Resetera-Forum hat ein Part des Interviews nun erneut Aufmerksamkeit erhalten. Laut dem Bericht haben Yoshi-P, der Assistant Director Hiroshi Takai und Lead UI Artist Horishi Minagawa zuvor an einem Projekt gearbeitet, das „im Grunde Bloodborne“ war.

Yoshi-P hat angeblich an Multiplayer-Hardcore-Actionspiel gearbeitet

In dem Interview sprechen die drei Entwickler von einem „Hardcore-Actionspiel für den westlichen Markt“, an dem sie ursprünglich im Jahr 2010 gearbeitet haben. Während den Entwicklungsarbeiten zu dem Projekt wurden sie aber abberufen, um an der Neugestaltung von „Final Fantasy XIV“ mitzuhelfen.

„Es war ähnlich wie Bloodborne“, so Hiroshi Takai auf die Frage nach dem Genre des eingestellten Projekts. Yoshida fügt hinzu, dass es sich um ein „Hardcore-Actionspiel“ und nicht um ein RPG gehandelt habe. „Wenn wir weitergemacht hätten und Bloodborne zuerst veröffentlicht worden wäre, würden wir jetzt wahrscheinlich ausflippen“, so der Lead UI Artist Horishi Minagawa. Laut Takai hätte das Spiel sogar die gleichen Waffen wie „Bloodborne“ genutzt und wäre in einem ähnlichen Gothic-Stil gehalten.

Laut Yoshida hätte das Projekt jedoch auch einige Science-Fiction-Elemente enthalten. Ein weiterer Unterschied sei, dass der Titel ein asymmetrisches Multiplayer-Spiel werden sollte. In dem Interview wird das Projekt mit „Evolve“ verglichen. Vier Spieler hätten in einem Team zusammenspielt, während ein weiterer Spieler eine Art „Killer“ oder „Bösewicht“ verkörpert hätte.

Yoshida, Takai und Minagawa wurden von dem Projekt, das anscheinend nicht einmal einen Titel oder Codenamen hatte, abgezogen, um an „A Realm Reborn“ zu arbeiten, der überarbeiteten Version des ursprünglichen „Final Fantasy XIV“. Interessanterweise kamen die drei Entwickler nun wieder zusammen, um gemeinsam „Final Fantasy XVI“ zu erschaffen.

