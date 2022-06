Square Enix: Verkauf von Crystal Dynamics & Eidos soll das Kerngeschäft stärken

Anfang Mai gab Square Enix bekannt, dass die westliche Sparte des Unternehmens an den Publisher Embracer Group verkauft wird. Wie es in einer aktuellen Stellungnahme der "Final Fantasy"-Macher heißt, sollen die Einnahmen der Studio-Verkäufe genutzt werden, um das Kerngeschäft zu stärken.

Anfang Mai überraschte uns Square Enix mit der Mitteilung, dass sich das Unternehmen von seiner westlichen beziehungsweise nordamerikanischen Sparte trennen wird. Zum Preis von 300 Millionen US-Dollar gehen Studios wie Square Enix Montreal, Eidos Montreal und Crystal Dynamics in den Besitz der Embracer Group über.

Nachdem es im Rahmen der Ankündigung hieß, dass die Erlöse aus dem Verkauf der nordamerikanischen Sparte unter anderem in die NFT- und Blockchain-Pläne von Square Enix fließen sollen, ruderten die „Final Fantasy“-Macher im Geschäftsbericht zum abgelaufenen Fiskaljahr 2021/2022 ein wenig zurück. Wie Yosuke Matsuda, der Präsident von Square Enix, hier versicherte, werden die 300 Millionen US-Dollar, die mit dem Verkauf der nordamerikanischen Studios eingenommen wurden, genutzt, um das eigene Kerngeschäft mit Videospielen zu stärken.

Gleichzeitig wurde mit dem Verkauf der westlichen Sparte das Ziel verfolgt, das hauseigene Portfolio neu auszurichten.

Matsudas Stellungnahme im Wortlaut

„Anstatt die Erlöse aus der Veräußerung in neuen Anlagebereichen wie NFT und Blockchain zu verwenden, beabsichtigen wir, sie in erster Linie zur Finanzierung unserer Bemühungen zur Förderung soliden geistigen Eigentums und zur Verbesserung unserer Entwicklungskapazitäten in unserem Kernsegment Digital Entertainment zu verwenden“, führte Matsuda aus.

Und weiter: „Wir haben unsere Studio- und Titelportfolios insbesondere unter dem Gesichtspunkt überarbeitet, unser Angebot an Online-Titeln zu erweitern, die wir für den nordamerikanischen und europäischen Markt entwickeln. Wir wollen uns darauf konzentrieren, neue Titel zu schaffen, die zu unserer Strategie passen, einschließlich solcher, die auf neuen Marken basieren. Das Just Cause-Franchise wird unser geistiges Eigentum bleiben, und wir arbeiten daran, einen neuen Titel für das Franchise zu entwickeln.“

Zu den nächsten großen Projekten von Square Enix wird das Action-Rollenspiel „Forspoken“ gehören, das sich für den PC sowie die PlayStation 5 in Entwicklung befindet, und für eine Veröffentlichung am 11. Oktober 2022 vorgesehen ist.

