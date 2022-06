PS Store Deals: Mehr als 200 Angebote für PS4 und PS5

Nach dem Start des großen Days of Play-Sales, der sich dem Ende nähert, wurden im PlayStation Store die Preise einiger weiterer größerer und kleinerer Spiele gesenkt.

Das gilt beispielsweise für „The Ascent“, das Spieler sowohl auf der PS4 als auch auf der PS5 in Angriff nehmen können. Statt der sonst üblichen 29,99 Euro werden einige Tage lang nur 19,49 Euro fällig. Das entspricht einem Rabatt von 35 Prozent. Ebenfalls im Angebot ist „Chernobylite“. Hier ließ der 20-Prozent-Rabatt den Preis des Spiels von 29,99 auf 23,99 Euro sinken.

Sherlock Holmes, Resident Evil Village und mehr

Auch die PS5-Fassung vonkann erneut günstiger gekauft werden – und zwar für 59,99 statt 79,99 Euro. PS Plus-User sparen zusätzlich und bezahlen im Aktionszeitraum nur 39,99 Euro. Beim jüngsten DICE-Shooter lohnt allerdings ein Blick in Richtung Amazon, wo die PS5-Version von „Battlefield 2042“ momentanwird.

Weiter geht es mit „Sherlock Holmes Chapter One“. Um 45 Prozent wurde der Preis temporär gesenkt, was ihn auf 24,74 Euro schrumpfen ließ. Zwei Preise gelten für „Lost Judgment“, dessen Käufer optimierte Versionen für PS4 und PS erhalten. Während der Standardpreis von 59,99 auf 47,99 Euro sank, zahlen PS Plus-Kunden nur 35,99 Euro. Bei der „Lost Judgment Digital Ultimate Edition“ sind es 67,49 bzw. 44,99 statt 89,99 Euro.

Die „Resident Evil Village Deluxe Edition“ können interessierte Spieler ab 39,99 Euro in ihren Besitz bringen. Dieser Preis gilt während des Sales für PS Plus-Mitglieder. Alle anderen Spieler bezahlen 59,99 Euro, was noch immer einem Preisnachnachlass von 20 Euro entspricht. „Terminator: Resistance Enhanced“ gibt es für 22,49 statt 44,99 Euro.

Ebenfalls im Angebot sind Spiele wie „Bugsnax“ ab 13,19 statt 21,99 Euro, „The Forgotten City“ ab 17,99 statt 29,99 Euro, die „Control Ultimate Edition“ ab 11,99 statt 39,99 Euro und „This War of Mine: Final Cut“ für 14,99 statt 19,99 Euro.

Das war längst nicht alles: Der neuste Sale umfasst etwa 250 Angebote. Eine vorläufige Übersicht ist auf psprices.com zu finden. Im Laufe des Tages sollte der Sale in einer eigenständigen Zusammenfassung im PlayStation Store auftauchen. In der entsprechenden Angebote-Kategorie sind zudem Spiele unter 20 Euro und der heute endende Days of Play-Sale aufgelistet.

Falls ihr jenseits eurer PlayStation Plus-Mitgliedschaft momentan kein Geld ausgeben möchtet, dann werft einen Blick auf die PS Plus-Spiele für Juni 2022. Sie können seit gestern ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

