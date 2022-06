Flashback 2: Erster Teaser-Trailer zeigt etwas Gameplay

Bereits im Jahre 1992 erschien das Action Jump’n’Run „Flashback“ für den PC. Nach nunmehr 30 Jahren hatten die Verantwortlichen von Microids vor wenigen Wochen einen offiziellen Nachfolger angekündigt, der für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht werden soll.

Die Morphs sorgen wieder für Probleme

Im Rahmen des Summer Game Fests wurde ein neuer Teaser-Trailer vorgestellt, der uns bereits einen kurzen Blick auf das Abenteuer gewährt. Conrad B. Hart, Paul Cuisset und Microids Studio Lyon werden eine waschechte Fortsetzung bieten.

Nachdem Master Brain besiegt wurde, werden Conrad und seine Verbündeten erneut gegen die Morphs in die Schlacht ziehen, da sie das Überleben aller Zivilisationen gefährden. Als auch noch Conrads bester Freund Ian vor seinen Augen entführt wurde, ist er noch motivierter die Morphs von dem Boden der Erde zu tilgen.

„Flashback 2“ soll Action, Rätsel und Infiltration miteinander verbinden und die Spieler nach Neo Washington und in den Dschungel führen. Aber auch neue Schauplätze wie Neo Tokyo oder eine Raumstation werden die Spieler erwarten.

Bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung hatten die Entwickler folgende Worte verloren: „Wir sind super aufgeregt, den Fans eine Fortsetzung zu diesem Meisterwerk der französischen Videospielgeschichte anzubieten. Wir bei Microids lieben es, Projekte zu liefern, die das Handwerk von talentierten Menschen hervorheben. Paul Cuisset ist ein international bekannter französischer Hall of Famer. Wir sind stolz darauf, Hand in Hand mit ihm und seinem Team an diesem Projekt zu arbeiten.““

