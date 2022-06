A Plague Tale Requiem: Das ambitionierte Adventure zeigt sich im neuen Trailer

Vor rund einem Jahr kündigten Focus Home Interactive und die Entwickler der Asobo Studios das Story-Adventure „A Plague Tale: Requiem“ für die Konsolen und den PC an.

Nachdem wir in dieser Woche bereits mit einem Video-Showcase bedacht wurden, der uns frische Spielszenen aus dem ambitionierten Nachfolger lieferte, wurde im Rahmen des heutigen „Xbox & Bethesda Games-Showcase“ ein frischer Trailer zu „A Plague Tale: Requiem“ veröffentlicht. Dieser wurde mit dem Untertitel „End of Innocence“ versehen und ermöglicht euch einen weiteren Blick auf das neue Abenteuer von Amicia und Hugo.

Neben frischen Details zur Handlung umfasst der Trailer Eindrücke aus dem laufenden Spielgeschehen und geht zudem auf die neuen Fähigkeiten von Amicia ein.

Neue Abenteuer mit Amicia und Hugo

Wie bereits in der offiziellen Ankündigung bestätigt wurde, dürfen wir uns in „A Plague Tale: Requiem“ auf ein Wiedersehen mit den beiden aus „A Plague Tale: Innocence“ bekannten Helden Amicia und Hugo freuen, die es dieses Mal in den Süden verschlägt. Dort sehen sich die Menschen Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils weiterhin mit der Rattenplage konfrontiert, die zahlreiche Opfer fordert.

„A Plague Tale: Requiem“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin im Kalenderjahr 2022 erscheinen. Eigenen Angaben zufolge peilen die Entwickler der Asobo Studios auf den Konsolen der neuen Generation eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde an. Auch ein optionale Ray-Tracing-Modus soll geboten werden.

