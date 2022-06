Lego Brawls: Termin für PS4 und PS5 angekündigt

Nachdem „Lego Brawls“ kürzlich für den Spätsommer 2022 angekündigt wurde, folgte am Wochenende der Veröffentlichungstermin. Erscheinen wird der Titel demnach am 2. September 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und PC. Vorbestellungen sind bei ersten Händlern bereits möglich, wie der zuständige Publisher Bandai Namco betont.

In „Lego Brawls“ können Spieler offizielle Lego-Bauteile miteinander kombinieren, um eigene Brawler-Mini-Figuren zu erschaffen. Zugleich gilt es, auf den eigenen Spielstil und Präferenzen zugeschnittene Load-Outs und Power-Ups zu wählen.

„So können Spielerinnen und Spieler mit nahezu allem gegeneinander antreten, angefangen von Baguettes und Kuchen-Kanonen bis hin zu Boomboxen und Raketen-Fäusten“, so Bandai Namco im Zuge der Ankündigung.

Dank der Multiplayer-Modi, Herausforderungen und Bedingungen für den Sieg könne laut Publisher „jedes Familienmitglied in den kompetitiven Steinchen-Spaß einsteigen.“

Ebenfalls ist es möglich, mit anderen Spielern auf der Welt zu spielen. Auf den Xbox- und Nintendo Switch-Konsolen dürfen bis zu acht Teilnehmer im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten, auf PlayStation sind es bis zu vier gleichzeitig. Online-Modi erlauben Matches mit bis zu acht Leuten sowie Koop-Duelle mit Teams aus zwei bis vier Spielern.

Weitere Meldungen rund um Lego:

Nachfolgend könnt ihr einen Blick auf neues Videomaterial zu „Lego Brawls“ werfen, bevor der Titel im September für die oben genannten Plattformen auf den Markt gebracht wird.

Weitere Meldungen zu Lego Brawls.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren