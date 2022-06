UK Charts: Horizon Forbidden West mit Mammutanteil auf der PS5 an der Spitze

Die neusten UK-Charts sind da und zeigen an der Spitze einen nach oben gekletterten PlayStation-Blockbuster. Auch "Gran Turismo 7" ist wieder in der Top 10 zu finden.

Vom britischen Markt treffen regelmäßig detaillierte Charts ein. So auch die heutige Übersicht, die sich den meistverkauften Spielen der vergangenen Woche widmet.

Insgesamt betrachtet waren es recht ruhige Tage, allerdings mit einigen Verschiebungen. „Mario Strikers: Battle League Football“ startete in der vorherigen Woche mit einem Einstieg auf dem ersten Platz der britischen Charts. Jedoch konnte dieses Momentum nicht aufrecht gehalten werden, was dazu führte, dass der Switch-Titel auf den dritten Platz zurückfiel.

Forbidden West vor allem auf der PS5 erfolgreich

Für „Horizon Forbidden West“ und „LEGO Star Wars: The Skywalker Saga“ lief es hingegen besser. Sie landeten auf dem ersten bzw. zweiten Platz. Das letztgenannte Spiel verzeichnete besonders auf der Switch eine starke Performance. Von „Horizon Forbidden West“ wiederum werden 95 Prozent der Verkäufe der PS5-Version zugeschrieben. Die PS4-Version machte entsprechend nur fünf Prozent der Verkäufe in der vergangenen Woche aus.

„Kirby und das vergessene Land“ bzw. in Großbritannien „Kirby and the Forgotten Land“ rutschte aus den Top Ten heraus, blieb aber auf einer komfortablen Position auf Platz 11.

Unter den zehn bestplatzierten Spielen sind hingegen Games wie „The Quarry“, „FIFA 22“ und Polyphony Digitals Rennspiel „Gran Turismo 7“ zu finden. Der zuletzt genannte Titel befand sich in der Vorwoche noch auf Rang 14, während „FIFA 22“ von Platz sieben auf Platz 10 abrutschte. Nachfolgend seht ihr die komplette Übersicht:

Top 10 aus Großbritannien

Horizon Forbidden West LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Mario Strikers: Battle League Nintendo Switch Sports Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Legends: Arceus The Quarry Minecraft (Switch) Gran Turismo 7 FIFA 22

