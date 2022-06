Final Fantasy XVI: Zweiter Trailer wurde aufgrund des Kriegs in der Ukraine verschoben

Mit „Final Fantasy XVI“ möchte Square Enix einen deutlich erwachseneren Weg einschlagen. So hatte der verantwortliche Producer Naoki Yoshida zuletzt bereits bestätigt, dass man eine Alterseinstufung für ein erwachsenes Publikum anstrebt, um auch ernsthaftere Themen behandeln zu können. Dies kann jedoch manchmal unangenehme Assoziationen mit dem tatsächlichen Weltgeschehen hervorrufen.

Hätte möglicherweise ein falsches Bild vermittelt

In einem aktuellen Interview mit Dengeki Online behauptete Yoshida, dass der aktuellste Trailer zu „Final Fantasy XVI“ aufgrund des Angriffskriegs Russlands in der Ukraine im falschen Licht dargestellt werden könnte. Aus diesem Grund habe man ihn sogar nach hinten verschoben.

„Tatsächlich war er bereits im März für die Veröffentlichung bereit, aber zur selben Zeit machte Russlands Invasion der Ukraine die Weltlage instabil“, sagte Yoshida. „Da sich Final Fantasy XVI bei der Geschichte mit einem ziemlich schwierigen Thema beschäftigt, hatte ich mich gefragt, ob die Spieler es wirklich genießen könnten, wenn der zweite Trailer zu dieser Zeit veröffentlicht werden würde. Als ich Sony Interactive Entertainment von diesem Gefühl erzählte, waren sie ebenfalls besorgt darum. Deshalb habe ich mich nach ausgiebigen Diskussionen für die Verschiebung der Veröffentlichung entschieden.“

Aus diesem Grund hat man den Trailer erst in der jüngsten State of Play gezeigt, die Sony Interactive Entertainment Anfang dieses Monats veranstaltete. In dem Trailer waren große Schlachten zu sehen, wobei wir auch einen ersten Ausblick auf das Kampfsystem erhielten. Seitdem hat Yoshida auch eine Vielzahl weiterer Informationen zum Spiel mitgeteilt, die ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht nachverfolgen könnt.

„Final Fantasy XVI“ soll laut dem aktuellen Plan im Sommer 2023 für die PlayStation 5 veröffentlicht werden.

