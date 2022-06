Final Fantasy XVI: Neues Action-Gameplay laut Macher gut für die ganze Reihe

Nachdem es im Rahmen des jüngsten State of Play-Events einen neuen Trailer zu „Final Fantasy XVI“ zu sehen gab, verkündeten die Verantwortlichen des kommenden Action-RPGs, bald mit der internationalen Presse über den Titel reden zu wollen. Im Gespräch mit den Kollegen von GamesRadar ging Naoki Yoshida, der Produzent des Spiels, unter anderem auf das Kampfsystem und dessen Bedeutung für die gesamte Reihe ein.

Final Fantasy XVI soll eine neue Richtung einschlagen

Zunächst verweist Yoshida auf die gewaltige Auswahl an Kampfoptionen, die es bisher in „Final Fantasy“-Games gab. Diese würde es einem Entwicklerteam schier unmöglich machen, wirklich alles in einem einzigen Teil des Franchise unterzubringen und jedem Fan das zu geben, was er sich wünsche. Deshalb wollten sich die Macher darauf konzentrieren, ein klassisch erscheinendes Setting mit modernem Echtzeit-Action-Gameplay zu kombinieren.

Der Producer des Games wisse zwar, dass es viele Spieler geben würde, die mit Action-Spielen keine Erfahrung hätten oder sich für das Genre nicht zu stark begeistern können, doch diese Personen sollen sich keine Sorgen machen müssen. Das Entwicklerteam habe durch die Integration verschiedener Funktionen und Systeme, die dem Spieler unter die Arme greifen sollen, sichergestellt, dass auch solche Spieler „Final Fantasy XVI“ genießen könnten. Eine dieser Mechaniken dürfte eine Art Easy-Modus sein, wie Yoshida kürzlich in einem anderen Interview verriet.

Des Weiteren seien sowohl der Produzent des Action-Rollenspiels als auch das verantwortliche Entwicklerteam davon überzeugt, mit dem Fokus auf das Action-Gameplay den richtigen Kurs für dieses Game eingeschlagen zu haben. Doch nicht nur das, denn Yoshida betonte gleichsam, dass dieser Schritt für die „Final Fantasy“-Reihe als Ganzes genau richtig sei, auch im Hinblick auf noch kommende Ableger wie ein potentielles „Final Fantasy XVII“. Er habe das noch relativ junge Team deshalb bewusst dazu ermutigt, „eine neue Richtung einzuschlagen, anstatt sich einfach auf das zu verlassen, was schon da war.“

Die Story von „Final Fantasy XVI“ spielt im Land Valisthea, das von gewaltigen, aus Kristallen bestehenden Bergen umhüllt ist. Im Mittelpunkt der Handlung steht Clive Rosfield. Er ist der Erstgeborene des Erzherzogs von Rosaria und kümmert sich als Leibwächter um den Schutz seines jüngeren Bruders Joshua. Dieser verlieh unserem Protagonisten den Segen des Phoenix, wodurch Clive magische Kräfte nutzen kann – doch schon bald bahnt sich eine Tragödie an.

„Final Fantasy XVI“ befindet sich exklusiv für PlayStation 5 in Entwicklung und erscheint voraussichtlich im Sommer 2023.

