CD Projekt: Studio feiert sein 20-jähriges Jubiläum – Passende Website gestartet

Kurz vor dem Start in das Wochenende erinnerten die Verantwortlichen von CD Projekt daran, dass das polnische Unternehmen in diesen Tagen sein 20-jähriges Bestehen feiert.

Auch wenn CD Projekt eigentlich im Februar 2002 gegründet wurde, wird das Jubiläum am 1. Juli gefeiert, da sich die Verantwortlichen des Studios an diesem Tag dazu entschlossen, nach den Erfolgen im Bereich des Videospielvertriebs und der Lokalisierung eigene Spiele zu entwickeln und CD Projekt RED zu gründen.

Begangen wird das Jubiläum mit einer passenden Website, die ihr unter dem folgenden Direkt-Link findet. Passend zum 20-jährigen Geburtstag gab CD Projekt zudem bekannt, dass es die „The Witcher“-Reihe weltweit mittlerweile auf mehr als 65 Millionen verkaufte Spiele bringt.

CD Projekt bedankt sich bei der Community

Auf der offiziellen Website zum Jubiläum bedanken sich die Entwickler von CD Projekt nicht nur für die Unterstützung der Spieler und Spielerinnen. Gleichzeitig wird die Community dazu aufgerufen, ihre gemeinsamen Erinnerungen mit CD Projekt zu teilen. „Bitte teilt eure Lieblingsbilder über unsere gemeinsame Reise in unserer Geburtstagsgalerie mit uns“, heißt es in Richtung der Community.

„Vielleicht habt ihr noch ein Selfie, das ihr an einem unserer Veranstaltungsstände gemacht habt, oder seid stolzer Besitzer von massenweise Cyberpunk 2077-Merchandise-Artikeln oder verschönert euren Desktop-Hintergrund seit Jahren mit einem Screenshot aus The Witcher 3 – ganz egal, immer her damit! Cosplay, Fanart, Basteleien, Screenshots, ein Bild von euch bei einer Runde GWENT mit euren Freunden im echten Leben, die Liste ist endlos! Zeigt uns eure Erinnerungen und lasst uns diesen Geburtstag gemeinsam feiern!“

Derzeit wird bei Projekt an verschiedenen neuen Projekten gearbeitet. Darunter einem neuen „The Witcher“-Abenteuer oder zwei umfangreichen Download-Erweiterungen zum Rollenspiel „Cyberpunk 2077“.

